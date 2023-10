Ortenau Klinikum stellt Jahresabschluss 2019 vor (Pressemitteilung, PDF, 2,8 MB).

Rund 76.500 Patienten wurden im Jahr 2019 stationär behandelt. Das Ortenau Klinikum hat gestern in einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Kliniken des Ortenaukreises seinen Jahresabschluss 2019 vorgestellt. Das Gremium empfahl dem Kreistag mit großer Mehrheit den Jahresabschluss 2019 in seiner nächsten Sitzung festzustellen.

Wie bereits im Anfang Juli verabschiedeten Nachtragswirtschaftsplan 2020

angekündigt, weist das Jahresergebnis 2019 einen Verlust von rund 18,4

Millionen Euro aus. Zugleich konnte das Ortenau Klinikum seinen Umsatz um rund

12 Prozent auf rund 403,4 Millionen Euro steigern. Die Investitionen des

Ortenau Klinikums belaufen sich für 2019 auf rund 21 Millionen Euro.

Das Jahresergebnis erläuterte Ortenau Klinikum Geschäftsführer Christian Keller

vor dem Hintergrund der nach wie vor unzureichenden Krankenhausfinanzierung in

Deutschland. Auch für 2019 hätten die vom Gesetzgeber festgelegten

Budgeterhöhungen von 2,49 Prozent nicht ausgereicht, um allein die

Tariferhöhungen von 2,83 Prozent auszugleichen. „Wie viele andere Kliniken

auch, hat das Ortenau Klinikum mit den schwierigen Rahmenbedingungen für

Krankenhäuser zu kämpfen. Das Spannungsfeld zwischen einer nicht auskömmlichen

Krankenhausfinanzierung in Deutschland, einer zunehmenden medizinischen

Spezialisierung und einem sich verschärfenden Fachkräftemangel lässt auch für

die kommenden Jahre deutliche Verluste erwarten“, betonte Keller. Diese

voraussichtliche Entwicklung unterstreiche die Notwendigkeit, die eingeleitete

Zukunftsplanung Agenda 2030 für das Ortenau Klinikum konsequent umzusetzen.

Positiv bewertete der Klinik-Geschäftsführer die im Rahmen des

Zukunftsprogramms Krankenhäuser beschlossenen zusätzlichen Finanzierungshilfen

des Bundes in Höhe von drei Milliarden Euro. Die vor allem für den Ausbau der

digitalen Infrastruktur und für moderne Notfallkapazitäten vorgesehenen Mittel

könne das Ortenau Klinikum gut investieren. Keller begrüßte die Aussage des

Ministers für Soziales und Integration, Manfred Lucha, dass das Land

Baden-Württemberg sich mit einer Cofinanzierung an dem Programm beteiligen und

die Finanzhilfen in Baden-Württemberg aufstocken wolle.

Während das Patientenaufkommen im Ortenau Klinikum 2019 mit 76.500 stationären

Patienten entsprechend dem Bundestrend leicht gesunken ist, lag die Zahl der

ambulanten Operationen mit 10.043 weitgehend konstant. Unverändert hoch ist mit

fast 90 Prozent die Zahl der Menschen im Ortenaukreis, die sich bei einer

notwendigen Krankenhausbehandlung für das Ortenau Klinikum entscheiden.

Als wichtigster Arbeitgeber im Ortenaukreis beschäftigte das Ortenau Klinikum

im vergangenen Jahr über 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch 2019

bildete der Klinikverbund mit seinen drei Bildungszentren für Gesundheits- und

Pflegeberufe und seiner Beteiligung am Ökumenischen Institut für Pflegeberufe

in der Ortenau wie auch in vielen anderen Klinikbereichen deutlich über 400

Auszubildende aus. „Aufgrund der umfangreichen fachlichen Expertise der

Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte sowie Therapeuten und Therapeutinnen und

weiterer Berufsgruppen ist es uns möglich, Spitzenmedizin auf qualitativ

höchstem Niveau zu gewährleisten“, unterstrich der Geschäftsführer. So habe das

Ortenau Klinikum auch 2019 den Personalbereich stabil gehalten und die Zahl der

Vollstellen um 23 leicht im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Weitere Informationen im Internet: Der Geschäftsbericht 2019 des Ortenau

Klinikums kann im Internet unter www.ortenau-klinikum.de heruntergeladen

werden.

Quelle: Pressemitteilung, 23.09.2020