Orthopädie / Unfallchirurgie mit Gelenkzentrum am Klinikum Lemgo werde geschlossen

Klinikum Lippe verkündet das Aus für die Orthopädie / Unfallchirurgie und das Gelenkzentrum am Standort Lemgo (Medienmitteilung).

Zum 30.09.2022 wird die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Klinikum Lippe am Standort Lemgo geschlossen. Damit wird zukünftig die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Standort Detmold die alleinige Versorgung der lippischen Bevölkerung im Klinikum Lippe in der Unfallchirurgie und

Orthopädie sicherstellen. Bisher wurden an beiden Standorten – Detmold und Lemgo – diese Leistungen angeboten. Mit dem Schritt folgt das Klinikum Lippe der

Notwendigkeit, Doppelstrukturen die medizinisch und wirtschaftlich von der

Gesundheitspolitik nicht gewollt sind zu optimieren.

Die Versorgung von unfallchirurgischen Notfällen am Standort Lemgo ist in der

zentralen Notaufnahme für fußläufige Patienten weiterhin gewährleistet.

Anlaufpunkt für das Rettungswesen ist darüber hinaus zukünftig die

Unfallchirurgie in Detmold.

Die Konzentration der Unfallchirurgie und Orthopädie am Standort Detmold ist

die Konsequenz aus dem gesetzgeberischen Willen der Bundes- wie Landesregierung

NRW einen Wandel der Krankenhauslandschaft zu erreichen. Bereits 2021 forderten

Vertreter der Ärztekammer Westfalen-Lippe und des Gesundheitsministeriums, eine

Spezialisierung und Zentralisierung von Krankenhausleistungen. Eine solche

Spezialisierung ist an vielen Krankenhäusern in der Region und auch an den

beiden Standorten des Klinikums Lippe bereits heute vollzogen. Im Klinikum

Detmold werden beispielsweise Patienten mit Herzerkrankungen in der Kardiologie

in der zertifizierten Chest-Pain-Unit behandelt, Patienten mit Darmkrebs im

zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrum durch die Gastroenterologie und

Viszeralchirurgie. Im Klinikum Lemgo stehen die Experten der Pneumologie und

Thoraxchirurgie den Patienten mit Lungenerkrankungen im Lungenzentrum zur

Verfügung und Patienten mit Schlaganfall die zertifizierte Stroke-Unit. Diese

spezialisierten Angebote der jeweiligen Kliniken werden von den Patienten im

Kreis Lippe und auch überregional nicht nur in der Notfallversorgung genutzt.

Die Versorgung schwerverletzter unfallchirurgischer Patienten ist in den

letzten beiden Jahren – bedingt durch den Bedarf der bestmöglichen Nutzung von

Überwachungs- und Intensivkapazitäten in der Covid-Pandemie bereits überwiegend

am Standort Detmold konzentriert worden.

„Als ein Krankenhaus zwei Fachabteilungen mit vergleichbarem Leistungsspektrum

im Abstand von 13 Kilometern vorzuhalten ist nicht nur in Anbetracht der

Personalsituation in deutschen Krankenhäusern über alle Berufsgruppen hinweg

heute auf Dauer kaum möglich“ sagt Dr. Christine Fuchs, Medizinische

Geschäftsführerin des Klinikum Lippe. „Dieser Schritt ist uns nicht leicht

gefallen. Die hochwertige Versorgung ist für alle Lipperinnen und Lipper

sichergestellt und wir hoffen, dass alle Patientinnen und Patienten sowie

unsere Partner im Gesundheitswesen hierfür Verständnis entwickeln werden.“

Alle derzeit am Standort Lemgo über den Sommer hinweg geplanten Operationen

werden weiterhin durchgeführt, weitergehende bzw. zusätzliche

Terminvereinbarungen werden zukünftig für das Klinikum Lippe am Standort

Detmold in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie vorgenommen.

Quelle: Lippische Landes-Zeitung, 03.06.2022