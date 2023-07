Paracelsus-Klinik Bad Essen mit neuer Geschäftsführerin

Paracelsus: Neue Geschäftsführerin hat zum Jahreswechsel in Bad Essen begonnen (Pressemeldung).

Annegret Balters übernimmt ab sofort als Geschäftsführerin die Leitung der Paracelsus Kliniken Bad Essen mit vier Rehabilitationseinrichtungen. „Wir freuen uns, Annegret Balters als Geschäftsführerin für unseren Bad Essener Standort gewonnen zu haben. Als erfahrene Klinikmanagerin ist sie bestens mit

der deutschen Reha-Landschaft vertraut und gut vernetzt, um die Marktposition

und die Stärken unserer Kliniken weiter auszubauen und mit innovativen Ideen

voranzugehen“, erklärt Phillip Fröschle, CEO der Paracelsus

Rehabilitationskliniken Deutschland.

Gebürtiger Bremerin mit mehrjähriger Reha-Expertise

Die gebürtige Bremerin Balters leitete vor ihrem Wechsel zu Paracelsus fünf

Jahre lang die Rehabilitationsklinik am Osterbach in Bad Oeynhausen. Nach ihrem

Studium in Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsmanagement ist sie seit

2015 in der Reha-Branche und in unterschiedlichen Positionen bei großen

Rehaklinik-Trägern tätig. Als Geschäftsführerin der Paracelsus Kliniken Bad

Essen verantwortet sie ab sofort den gesamten Standort mit zwei

Suchtfachkliniken, einer psychosomatischen Rehaklinik sowie einer

Adaptionseinrichtung. Neben der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des

Standortes liege ihr zukünftiger Arbeitsschwerpunkt im Ausbau der

Zusammenarbeit und Schaffung von Synergieeffekten der vier Kliniken, der

Optimierung von Prozessen, der Personalakquise sowie der Weiterführung der

Digitalisierung, so Balters. In puncto Personalakquise gehe es ihr insbesondere

um die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zum Beispiel in Hinblick auf

familienfreundliche Arbeitszeitmodelle oder auch Fort- und Weiterbildungen.

„Die Paracelsus Rehakliniken haben sich Mitte letzten Jahres mit einer neuen

Geschäftsführung strategisch neu aufgestellt, um die finale Eigenständigkeit

der Reha-Sparte zu erreichen. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf den

qualitativ hochwertigen Therapiemöglichkeiten für unsere Patientinnen und

Patienten. Gleichzeitig soll mit innovativen Ideen und Ansätzen die

Marktposition der Kliniken weiter gestärkt und ausgebaut werden“, begründet

Annegret Balters ihren Schritt zu Paracelsus und den Bad Essener Kliniken. Sie

freue sich, nun Teil der Paracelsus Gesundheitsfamilie zu sein und als

Geschäftsführerin die Weiterentwicklung des Standortes Bad Essen operativ

leiten und aktiv mitgestalten zu können. „Die Paracelsus Kliniken in Bad Essen

sind bereits sehr gut aufgestellt und bieten ein großes Wachstumspotenzial.

Besonders am Herzen liegt mir der direkte Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Denn nur gemeinsam kann

Entwicklung und Verbesserung entstehen“, ist sich Balters um die Bedeutung des

Faktors „Teamgedanken“ bewusst, den die 33-jährige Geschäftsführerin auch in

ihrem privaten Umfeld als leidenschaftliche Handballspielerin regelmäßig

erfährt.

Quelle: Pressemeldung, 04.01.2023