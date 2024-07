Paracelsus Klinik Hemer übernimmt die Praxisklinik Iserlohn (Pressemeldung).

Seit Jahresbeginn prangt das Schild Medizinisches Versorgungszentrum Hemer am Alten Rathausplatz 14 in Iserlohn. Die Paracelsus Klinik Hemer hat die ehemalige Praxisklinik Iserlohn als Eigentümer übernommen. Die beiden bisherigen Fachärzte Mevait Arapi und sein Kollege Firas Al Samarrie sind weiterhin als Fachärzte in der Praxis tätig. Die

enge Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem Bereich ist ein wichtiger Baustein für eine exzellente medizinische Versorgung der Bevölkerung im Märkischen Kreis. So können wir entlang der gesamten Behandlungskette

unseren Patienten eine Medizin aus einer Hand bieten“, erklärt Klinikmanagerin

Barbara Bieding die Anbindung der Iserlohner Praxis an die Klinik in Hemer.

IM MVZ Hemer steht den Patienten ein breites ambulantes Untersuchungs- und

Behandlungsspektrum zur Verfügung. Verletzungen und Erkrankungen des

Skelettapparates können in vielen Fällen direkt in der Praxis versorgt werden.

Auch Eingriffe wie die Gelenkarthroskopie oder Schulter-OP´s können ambulant in

der Praxis durchgeführt werden. Komplexere Operationen führen Mevait Arapi und

Firas Al Samarrie an der Paracelsus Klinik in Hemer durch. Die beiden Fachärzte

sind seit geraumer Zeit Teil des Klinikteams. „Die Klinik hat einen guten Ruf,

ist technisch auf hohem Niveau ausgestattet und hat ein ausgesprochen

kompetentes Team. Ich habe seit Übernahme der Praxis in 2021 eine enge

Zusammenarbeit mit der Klinik gepflegt, da ist die Verbindung zwischen Klinik

und meiner Praxis nur ein konsequenter Schritt,“ erklärt Mevait Arapi.

Mevait Arapi ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Weiterbildung

für Spezielle Unfallchirurgie, Notfallmedizin, physikalische Therapie und

Balneologie und Ambulante Operationen. Als Durchgangsarzt ist er darüber hinaus

für die Behandlung von Patienten zuständig, die sich auf dem Arbeitsweg

verletzt haben. Er betreut außerdem die Eishockeymannschaft Iserlohn Roosters.

Firas Al Samarrie ist sowohl Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie als

auch für Chirurgie und deckt damit ein breites Erkrankungsspektrum ab.

Quelle: Pressemeldung, 03.01.2022