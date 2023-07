Paracelsus-Kliniken: Neue Geschäftsführung

Paracelsus-Akutkliniken gehen mit neuer Geschäftsführung in die nächste Unternehmensphase (Paracelsus).

Phillip Fröschle (41) übernimmt ab 1. Juli 2023 als CEO die Führung der Paracelsus-Akutkliniken in Deutschland. Er wird die Fachklinikgruppe in der nächsten Unternehmensphase weiterentwickeln. Schwerpunkte seiner Arbeit werden insbesondere die weitere Verbesserung der Behandlungsqualität durch Einbindung digitaler Lösungen sowie eine stärkere Verlagerung der Entscheidungskompetenzen in die Standorte sein. Fröschle, der gleichzeitig auch Geschäftsführer der Paracelsus-Rehakliniken in Deutschland ist, und der bisherige CTO Fabian Pritzel (43) bilden damit ab dem 1. Juli die neue Geschäftsführung der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA. Florian Distler (COO) und Tomislav Gmajnic (CCO) scheiden aus der Geschäftsführung aus.

„Nach Jahren der Veränderung sind die Paracelsus-Akutkliniken in Deutschland exzellent aufgestellt. Unsere Kliniken haben den Transformationsprozess, der für große Teile der Branche noch in der Zukunft liegt, bereits absolviert. Das Augenmerk von Paracelsus liegt in der nächsten Unternehmensphase nun darauf, die Behandlungsqualität durch Digitalisierung und Prozessoptimierung sowie die Mitarbeiterzufriedenheit noch weiter zu steigern. Die Paracelsus-Akutkliniken sind optimal für die weiteren Wandlungen im Gesundheits- und Krankenhauswesen und die Konsolidierung am deutschen Gesundheitsmarkt vorbereitet”, sagt Felix Happel, Verwaltungsratspräsident der Porterhouse Group AG, des Gesellschafters der Paracelsus-Kliniken in Deutschland. Happel weiter: „Dies ist unter anderem das Verdienst von Florian Distler und Tomislav Gmajnic, die gemeinsam mit den Mitarbeitern in den Paracelsus-Kliniken mit großem Einsatz, Leidenschaft und Kenntnisreichtum die Transformation der letzten Jahre erfolgreich gemeistert haben. Ich habe Florian Distler und Tomislav Gmajnic als starke Kämpfer für unsere Idee erlebt, die mit viel Weitblick ihre Verantwortung wahrgenommen haben. Ich danke den bisherigen Geschäftsführern ausdrücklich und herzlich für ihre wertvolle Arbeit und ihre Führung in herausfordernden Zeiten!”

Transformation der Paracelsus-Gesundheitsfamilie erfolgreich

Die Paracelsus-Akutkliniken schauen auf eine lange Historie als Familienunternehmen zurück. Dieser familiäre Geist überträgt sich auch auf den Umgang mit den Patienten. Seit über 50 Jahren werden Patienten in den Fachkliniken an mittlerweile neun Standorten entlang des Heilungspfades mit der Idee begleitet, schneller und besser zu heilen. In den vergangenen Jahren erfolgte unter anderem aufgrund von Marktveränderungen eine Fokussierung des Leistungsportfolios auf die Gebiete Endoprothetik, Neurologie, Wirbelsäulenchirurgie, Urologie sowie Geriatrie und Schmerztherapie. An einigen Standorten wird das medizinische Profil durch Regel- und Notfallversorgung ergänzt. Die hoch spezialisierten Fachkliniken werden durch die Dezentralisierung von Verantwortung, Digitalisierung und Prozessoptimierung künftig noch flexibler und schneller auf Entwicklungen des Marktes reagieren können. Dabei steht das Patientenwohl an erster Stelle.

„Wir starten mit Phillip Fröschle und Fabian Pritzel nun in eine neue Unternehmensphase mit dem Ziel maximaler Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltig wirtschaftlichen Erfolgs. Wir wollen Wachstum schaffen, im ambulanten wie im stationären Sektor. Aus dieser Position heraus können wir uns exzellent weiterentwickeln und neue Projekte erfolgreich umsetzen“, sagte Happel am Mittwoch.

Neuer CEO ist erfahrener Klinikmanager

Phillip Fröschle hat langjährige Erfahrung und kann zahlreiche Erfolge als Klinikmanager vorweisen. Seit Juni 2022 ist er CEO der Paracelsus Rehabilitationskliniken Deutschland GmbH, die er strategisch erfolgreich weiterentwickelt hat und die er operativ getrennt auch weiterhin führen wird. Zuvor war Fröschle Geschäftsführer und Regionalgeschäftsführer bei verschiedenen großen privaten Betreibern von Akut- und Rehabilitationskliniken. Als einen der grundlegenden Erfolgsfaktoren sieht der gelernte Bankkaufmann Fröschle die Fokussierung auf die Standorte und damit vor allem eine Verlagerung der Entscheidungskompetenz und Verantwortung hin zu den Leistungserbringern. „Die Mitarbeiter vor Ort wissen im Regelfall am besten, was getan werden muss, um weiter voranzukommen. Jetzt geht es darum, den Mitarbeitern gut zuzuhören und ihnen die Möglichkeiten zu geben, um diese Veränderungen auch umzusetzen“, so Phillip Fröschle.

Quelle: Paracelsus, 30.06.2023