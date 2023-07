Paracelsus Rehabilitationskliniken Deutschland GmbH mit neuem Geschäftsführer

Paracelsus Rehabilitationskliniken Deutschland GmbH: Neuer Geschäftsführer kommt von Mediclin (Medienaussendung).

Gesundheitsunternehmen stärkt Reha-Sparte mit erfahrenem Klinikmanager / Phillip Fröschle (40) steht ab 1. Juli an der Spitze der Paracelsus Rehabilitationskliniken Deutschland GmbH.

Die Paracelsus Rehabilitationskliniken Deutschland GmbH bekommt eine neue

Geschäftsleitung. Phillip Fröschle (40), zuvor Regionalgeschäftsführer beim

Offenburger Klinikbetreiber Mediclin, steht ab 1. Juli als Geschäftsführer

(CEO) an der Spitze der Paracelsus Rehakliniken mit insgesamt 9 Einrichtungen.

Ziel des neuen Geschäftsführers ist es, die Rehabilitation in der Paracelsus

Gesundheitsfamilie weiter auszubauen und ihr in Zukunft mehr Gewicht am Markt

zu verleihen. „Rehabilitation ist keine Medizin zweiter Klasse, sondern eine

tragende und leistungsfähige Säule der Gesundheitsversorgung in Deutschland”,

beschreibt Fröschle seine Philosophie. „Ich möchte die Rehabilitation bei

Paracelsus nachhaltig stärken. Das Unternehmen ist am Markt gut aufgestellt und

bietet dynamische Entwicklungsmöglichkeiten.”

Rehabilitation weiterentwickeln

„Wir geben die Rehabilitation in seine erfahrenen Hände, verbunden mit der

Aufgabe, sie langfristig und strategisch weiterzuentwickeln und sind froh, mit

Phillip Fröschle eine ausgesprochen kompetente Führungskraft gefunden zu haben,

die als Persönlichkeit gut zur Paracelsus Gesundheitsfamilie passt”, sagt Felix

Happel, Verwaltungsratspräsident der Porterhouse Group AG, Luzern.

Die Paracelsus Kliniken hatten nach dem Eigentümerwechsel zur Porterhouse Group

AG die Rehabilitation im Konzern im Jahr 2021 als eigenständige GmbH

aufgestellt. Sie soll nun unter neuer Leitung konsequent weiterentwickelt

werden. Schwerpunkte der Arbeit von Phillip Fröschle werden die

Digitalisierung, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und ein organisches

Wachstum sein, um die Reha-Sparte von Paracelsus zu einer der führenden Marken

der Rehabilitation in Deutschland zu entwickeln.

Erfahrener Neuzugang

Phillip Fröschle bringt für seine neue Position viel Erfahrung im strategischen

und operativen Klinikgeschäft mit. Der 40-jährige gelernte Bankkaufmann

studierte Betriebswirtschaft in Köln und arbeitete mehrere Jahre im Banken- und

Investmentbereich in Köln und London, bevorder gebürtige Hamburger in die

Gesundheitsbranche wechselte. Hier kann er auf mehrere Jahre im operativen

Klinikmanagement von Reha- und Akutkliniken blicken. Dabei verantwortete er

Kliniken unterschiedlichster Größe und kann somit auf umfangreiche Erfahrung

zurückgreifen.

Zuletzt war er als Regionalgeschäftsführer Nordwest bei Mediclin tätig. In

dieser Position zeichnete er zuletzt für 18 Akut- und Rehakliniken

verantwortlich mit rund 2.500 Beschäftigten. „Mir liegt sehr viel an einer

guten medizinischen Versorgung und den dazugehörenden und für die Patienten

optimalen Abläufen”, beschreibt Phillip Fröschle seine Arbeitsweise. „Ich mag

den offenen Dialog mit den Beschäftigten und werde deshalb in meiner

Arbeitszeit viel in den Kliniken präsent sein.”

Der passionierte Feldhockey-Spieler, der selbst langjährig in der ersten

Bundesliga im Einsatz war, sieht das Geheimnis des Erfolgs vor allem in einer

klaren Kommunikation und im Miteinander als Team. „Das habe ich mit meinen fünf

Geschwistern schon früh gelernt und das ist eine Wahrheit, die ich auch als

Familienvater und im Beruf lebe”, so Fröschle. Einer seiner ersten Schritte in

der neuen Position werden für den Manager Standortbesuche sein, bei denen er

sich vorstellen und im gleichen Zug die Klinik-Teams vor Ort und die

Leistungsfähigkeit der Häuser kennenlernen kann.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/dKZ' title='Paracelsus Rehabilitationskliniken

Deutschland GmbH mit neuem Geschäftsführer'>Medienaussendung,

01.07.2022