Personeller Wechsel in der Theologischen Geschäftsführung des Diakonissenkrankenhauses Leipzig

Nachfolgerin übernimmt die Leitungsaufgaben im Diakonissenkrankenhaus Leipzig (Medienmitteilung).

Im Leipziger Diakonissenkrankenhaus steht ein personeller Wechsel in der Geschäftsführung unmittelbar bevor. Mit Dr. Michael Kühne verabschiedet sich der Theologische Geschäftsführer nach neunjähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Als Nachfolgerin übernimmt Maria Beyer die verantwortungsvollen

Leitungsaufgaben sowohl im Krankenhaus als auch im benachbarten

Diakonissenhaus. Die offizielle Verabschiedung und Diensteinführung wird am 15.

November 2022 im Rahmen eines Gottesdienstes und einer Feierstunde vollzogen.

Die Neubesetzung erfolgte in einem umfangreichen Auswahlverfahren, an dem auch

die sächsische Landeskirche und AGAPLESION als Verbund christlicher

Gesundheitseinrichtungen mitwirkte, dem das Diako angehört.

Dr. Michael Kühne war seit 2013 als Theologischer Geschäftsführer für das Ev.

Diakonissenkrankenhaus und als Rektor für das Ev.-Luth. Diakonissenhaus Leipzig

tätig. In seiner langen beruflichen Karriere engagierte sich der 66-Jährige u.

a. als Pfarrer und Superintendent für die Evangelische Kirche in

Mitteldeutschland sowie in zahlreichen Führungsfunktionen im

Gesundheitssektor.

Maria Beyer wird beide Positionen nahtlos übernehmen. Die 56-Jährige war bis

zuletzt über 19 Jahre Pfarrerin im mittelsächsischen Hartha und den umliegenden

Gemeinden im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz. Die gebürtige Bornaerin verfügt

zudem über persönliche Erfahrungen in der Krankenhausarbeit. So war sie neben

ihrem Theologiestudium in Leipzig zeitweise als Hilfsschwester tätig. Später

konnte sie sich über 15 Jahre als Klinikseelsorgerin im Fachkrankenhaus

Bethanien Hochweitzschen einbringen. Als Rektorin des Diakonissenhauses wird

sie neben der Vereinsführung auch die theologische Begleitung der hier lebenden

Leipziger Diakonissen übernehmen. Den besonderen Reiz einer Schwesternschaft

kennt sie aus eigener Erfahrung, da sie seit 1998 der evangelischen Schwestern-

und Bruderschaft des Missionshauses Malche angehört. Pfarrerin Maria Beyer ist

verheiratet und Mutter von fünf erwachsenen Kindern.

„Ich bin meinem Kollegen Herrn Dr. Kühne außerordentlich dankbar für die

jederzeit so enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Dirk Herrmann als

Kaufmännischer Geschäftsführer des Diakonissenkrankenhauses Leipzig. „Mit

seiner großen Erfahrung, Tatkraft und Empathie hat er unseren

Gesundheitsstandort über seine gesamte Dienstzeit hinweg entscheidend geprägt

und entwickelt. Dafür gilt ihm die ungeteilte Anerkennung und der Respekt aller

Beschäftigten, die sich im Diakonissenkrankenhaus und im Diakonissenhaus für

das Wohl der uns anvertrauten Menschen engagieren.“

Mit Blick auf seine neue Geschäftsführungs-Kollegin führt Dirk Hermann weiter

aus: „Gleichzeitig möchte ich im Namen aller hier tätigen Kolleginnen und

Kollegen meine große Freude zum Ausdruck bringen, dass es uns gelungen ist, mit

Frau Beyer eine neue Führungsperson für diese wichtige Doppelfunktion zu

gewinnen. Wir alle freuen uns sehr auf die sicher enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit ihr.“

Quelle: Medienmitteilung, 14.11.2022