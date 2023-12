Pflegedirektor des Krankenhauses Bad Oeynhausen verlässt die Mühlenkreiskliniken (Pressemitteilung).

Der Pflegedirektor des Krankenhauses Bad Oeynhausen Stefan Gütinger wird die Mühlenkreiskliniken im Oktober verlassen, um sich einer Tätigkeit in einem anderen Klinikkonzern zu widmen. „Sein neuer Arbeitgeber liegt deutlich näher

an dem Wohnort seiner Familie in Franken. Daher kann ich seinen Wechselwunsch

natürlich persönlich nachvollziehen. Dennoch bedauere ich seine Entscheidung

sehr“, sagt der Vorstandsvorsitzende Dr. Olaf Bornemeier.

Stefan Gütinger ist seit dem 1. April 2020 Pflegedirektor am Krankenhaus Bad

Oeynhausen. In seiner Zeit hat er sich als Mitglied der Betriebsleitung

insbesondere um die Auswirkungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie

gekümmert. Als Pflegedirektor hat er aber auch weitere Schwerpunkte in der

Weiterentwicklung der Pflege am Krankenhaus Bad Oeynhausen gesetzt. So wurden

beispielsweise das Weaning – also die Beatmungsentwöhnung – und die

Vereinheitlichung der Aufbauorganisation der Pflege entscheidend

vorangetrieben. Mit der standortübergreifenden Zusammenlegung der Teams der

Intensivstationen der Auguste-Viktoria-Klinik und des Krankenhauses Bad

Oeynhausen, sowie der Konzeptionierung und Umsetzung der Integrativen

Wochenbettpflege für eine ganzheitliche und vollumfängliche Versorgung von

Mutter, Neugeborenem und Vater sind weitere Projekte gerade in der Umsetzung.

Gespräche über eine Nachfolgeregelung haben bereits begonnen.

Quelle: Pressemitteilung, 05.08.2021