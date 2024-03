Pflegedirektorin verlässt das Universitätsklinikum Ulm (Pressemitteilung).

Die Pflegedirektorin des Universitätsklinikums Ulm, Silvia Cohnen, verlässt das Klinikum auf eigenen Wunsch. Bis zur Nachfolgeregelung durch den Aufsichtsrat übernimmt ihre bisherige Stellvertreterin, Jelena Kunecki, die Funktion der Pflegedirektorin. Silvia Cohnen hatte die Position seit August 2016 inne. In ihrer Tätigkeit als Pflegedirektorin hat Frau Cohnen eine wichtige Rolle bei zentralen Themen und Herausforderungen der Ulmer Universitätsmedizin

eingenommen. Die Stärkung der Pflege war ihr immer ein besonderes Anliegen,

welches wir weiterverfolgen werden. Wir bedanken uns bei ihr für die

professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedauern ihren

vorzeitigen Weggang sehr. Für Ihre berufliche und private Zukunft wünschen wir

ihr alles Gute“, erklärt Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Vorstandsvorsitzender und

Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Ulm.



Silvia Cohnen hat während ihrer Dienstzeit das Pflegekonzept am

Universitätsklinikum Ulm maßgeblich weiterentwickelt. So hat sie unter anderem

ein Ausfallkonzept für Pflegekräfte, die sogenannte „Pool“-Lösung, etabliert

und sich für die stärkere Einbindung und bessere Betreuung akademischer

Pflegekräfte und Führungskräfte in der Pflege eingesetzt. In diesem

Zusammenhang wurde etwa die Stabsstelle für Pflegeentwicklung geschaffen und

eine Praxisbegleiterin für dual studierende Pflegekräfte benannt.

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikum Ulm bedauere die Entscheidung von

Frau Cohnen, das Klinikum vorzeitig zu verlassen; sie habe einen wichtigen

Beitrag zur Weiterentwicklung der Pflege geleistet.

Quelle: Pressemitteilung, 24.02.2021