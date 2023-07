Pius-Hospital Oldenburg: Kaufmännischer Direktor verabschiedet sich (Pressemitteilung).

Mehrere Jahrzehnte lang hat Erich Thunhorst das Pius-Hospital begleitet. Anfang April verabschiedete er sich in Ruhestand. Erich Thunhorst startete 1986 im Pius-Hospital als Leiter der damaligen Abteilung für Kosten- und Leistungsrechnung und wurde 1989 zum Bereichsleiter Wirtschaft und Budgetierung.

Ab 2007 war Erich Thunhorst erfolgreich in der Verantwortung als Kaufmännischer Direktor und als Mitglied im

Management-Gremium, in welcher er sich mit hoher Verlässlichkeit und Kompetenz

für die Weiterentwicklung und das Wohlergehen des Hauses engagiert hat. Sein

betriebswirtschaftliches Fachwissen und seine umfassenden Erfahrungen kamen

dabei insbesondere den zahlreichen und komplexen Bauvorhaben des Pius-Hospitals

zugute, die Erich Thunhorst maßgeblich mit voranbrachte.

Quelle: Pressemitteilung, 05.04.2022