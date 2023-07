Planung mit Defiziten: Kliniken Aurich-Emden-Norden erläutern wirtschaftliche Lage der Kliniken und MVZ (Pressemitteilung).

 Corona: Wirtschaftliche Lage Kliniken / MVZ

 Ausgliederung MVZ

 Jahresabschlüsse

CORONA / WIRTSCHAFTLICHE LAGE

KLINIKEN

 Starke Leistungseinbrüche bei den Fallzahlen an allen drei Standorten von

März bis Mai

 Seit Juni entwickeln sich die Fallzahlen wieder in Richtung der im

Wirtschaftsplan prognostizierten Zahlen, ohne diese zu erreichen;

 Corona-Ausgleichszahlen konnten diese Leistungseinbrüche bislang knapp

kompensieren

 Aktuelle Hochrechnungen gehen weitestgehend von einer Einhaltung der

Wirtschaftspläne für 2020 aus

 Danach plant die UEK mit einem Minus von 7,6 Millionen Euro, das Klinikum

Emden mit rund 4 Millionen Euro

CORONA / WIRTSCHAFTLICHE LAGE

MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN (MVZ)

 Starke Leistungseinbrüche bei den Patientenzahlen in den Medizinischen

Versorgungszentren (MVZ)

 Einnahmeverluste führen nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Hippen

aller Voraussicht nach zur Verschlechterung der Jahresergebnisse gegenüber

den Wirtschaftsplänen; die Höhe lässt sich derzeit noch nicht verlässlich

benennen, da die in Aussicht gestellten Zahlungen der Kassenärztlichen

Vereinigung derzeit noch nicht klar abzusehen sind

 Presseinformation 15. Juli 2020

AUSGLIEDERUNG

MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN (MVZ)

 Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung stimmen der Ausgliederung der

MVZ Emden GmbH zum 1.1.2021 und der MVZ Aurich Norden GmbH zum

1.8.2020 zu.

JAHRESABSCHLÜSSE 2019

 Jahresabschlüsse 2019 durch WRG-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgestellt

und ohne Einschränkungen testiert.

 Einstimmige Entlastung Geschäftsführung durch Gesellschafterversammlung

 Jahresabschlüsse entsprechen den bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen:

Konzern Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden - 14.390.560,24 €

Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH - 426.845,97 €

Klinikum Emden gGmbH - 6.175.003,89 €

Klinikum Emden Servicegesellschaft mbH + 4.604,35 €

MVZ Emden gGmbH - 70.283,04 €

Ubbo-Emmius-Kliniken Aurich-Norden gGmbH - 7.938.801,15 €

Krankenhaus Aurich-Service GmbH + 10.374,64 €

MVZ Aurich Norden gGmbH + 213.004,35 €

Ostfriesische Frischmenü GmbH - 14.920,65 €

