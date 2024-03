Politischer Roundtable zur Geburtshilfe in Leisnig (Pressemitteilung).

Am 14. Januar folgten zehn politische Vertreter aus Leisnig und dem Landkreis Mittelsachsen der Einladung von Helios zu einem politischen Roundtable. Präsentiert wurden die Leistungen für Schwangere und Eltern im neuen Helios Netzwerks Geburtshilfe. Unser Netzwerk zwischen Leisnig und Schkeuditz lebt, betont

Prof. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost. Dies schließt die Verlagerung des stationären

geburtshilflichen Angebots nach Schkeuditz ein. In Leisnig wird es zukünftig

ein bereites geburtshilfliches Serviceangebot zur Vor- und Nachbetreuung

Schwangerer geben, jedoch keine Entbindungen mehr. Der runde Tisch mit

Vertretern der Städte Leisnig und Döbeln, des Landkreises Mittelsachsen, der Bundes- und

Landesebene fand Corona-bedingt virtuell statt. Vorgestellt wurden die

Leistungen des Helios Netzwerks Geburtshilfe, das zum

Jahresbeginn ins Leben gerufen wurde. Diskutiert wurden darüber hinaus die

Perspektiven des Klinikstandortes im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, die

in Leisnig durch Kooperationen mit dem Herzzentrum Leipzig und dem Leipziger

Universitätsklinikum gestärkt werden soll.

Das erklärte gemeinsame Ziel der Helios Klinik Leisnig sowie der politischen

Entscheidungsträger im Zuge des runden Tisches ist es, sich weiterhin für eine

qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in der Region stark zu machen,

um eine umfassende wohnortnahe Betreuung für Jung und Alt zu sichern.

Bereits seit einiger Zeit kooperiert die Helios Klinik Leisnig mit der

Geburtshilfe in Schkeuditz. „Wir wissen um die Umstände der Verlagerung der

Geburtsmedizin und tun unser Bestes, auch nach wie vor vollumfänglich für

unsere Schwangeren da zu sein. Daher freue ich mich, dass wir mit der Helios

Klinik Schkeuditz einen verlässlichen Partner an der Seite haben und das Helios

Netzwerk Geburtshilfe nutzen können“, so Dr. René Schwarz, Ärztlicher Direktor

der Helios Klinik Leisnig. Es ermögliche, Schwangere auch vor und nach der

Geburt in Leisnig zu betreuen. „Bereits seit April 2019 ist Chefarzt Dr.

Yemenie Aschalew an beiden Standorten tätig und trägt so zu einer optimalen

Vernetzung bei.“ Die Geburt finde in der Schkeuditzer Klinik statt.

Im Netzwerk Geburtshilfe ist ein Hebammenstützpunkt in Leisnig mit vielen

Beratungs- und Serviceangeboten sowie eine Hebammenpraxis zur

Geburtsvorbereitung und -nachbetreuung geplant. Prof. Sebastian Heumüller: „Die

Hebammen sind an beiden Standorten aktiv, kümmern sich im Vorfeld in Leisnig um

die Schwangeren und sind auch bei der Entbindung in Schkeuditz an ihrer

Seite.“

Hintergrund dieser Entscheidung ist der anhaltende Fachärztemangel in diesem

Bereich in Leisnig, der sich trotz intensiver Bemühungen nicht dauerhaft lösen

ließ. Das führt dazu, dass die Helios Klinik Leisnig eine dauerhafte

qualifizierte stationäre Betreuung werdender Mütter nicht aufrechterhalten

kann.

„Im Helios Netzwerk Geburtshilfe setzen wir auf ein Angebot, das eine sichere,

komfortable Entbindung in Schkeuditz ermöglicht“, so der

Regionalgeschäftsführer Dies habe man im Gespräch deutlich machen können. „Die

Beratungen verliefen sehr offen und konstruktiv. Bei allem Bedauern für die

Situation haben wir auch Verständnis für die Entscheidung erhalten. Gleichzeit

wird es in Kürze einen gemeinsamen Termin geben, indem weitere Optionen

besprochen werden.

Quelle: Pressemitteilung, 14.01.2021