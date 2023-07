Regiomed Kliniken GmbH mit neuem Alleingeschäftsführer (Pressenachricht).

Der bisherige Geschäftsführer für die Thüringer Einrichtungen, Michael Musick, bleibt der Region und dem länderübergreifenden Klinikverbund erhalten. Er übernimmt ab 1.Oktober 2022 als alleiniger Geschäftsführer die Führung der REGIOMED-KLINIKEN GmbH. Dies entschied der Aufsichtsrat in seiner jüngsten

Sitzung. In den vergangenen Wochen hat der Aufsichtsrat mit diversen Beschlüssen die Übergabe der Geschäfte an Michael Musick vorbereitet,

daher fiel die Entscheidung über die künftige Geschäftsführung vergleichsweise spät. Dass dieser

Umstand absolut für und nicht gegen die Berufung Musicks sprechen verdeutlichte der Aufsichtsratsvorsitzende und Lichtenfelser Landrat Christian Meißner: „Es war uns wichtig, für Herrn Musick

optimale Bedingungen für die Übernahme der Geschäftsführung zu erreichen. Michael Musick hat

seine Expertise und Führungsqualitäten bereits in seinem bisherigen Verantwortungsbereich unter

Beweis gestellt. Zudem hat er mit der Digitalisierung und Telemedizin wichtige Zukunftsfelder im

Blick. Er kennt den Verbund und die Herausforderungen seit vielen Jahren. Wir sind überzeugt,

dass er die eingeleiteten Maßnahmen fortführen und eigene Impulse zu Gunsten der medizinischen

Versorgung in der Region und des Verbunds setzen wird. Außerdem setzt der Aufsichtsrat mit der

Ernennung von Michael Musick ein Zeichen für Kontinuität bei REGIOMED – auch das ist uns gerade in diesen Zeiten wichtig. Des Weiteren haben sich sowohl Gesellschafter als auch Aufsichtsräte explizit zum Verbund und zur kommunalen Trägerschaft in der Sitzung bekannt.“ Gleichzeitig

dankte der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende den beiden scheidenden Geschäftsführern für Ihren

Einsatz in den vergangenen Jahren, der gerade unter den Herausforderungen des Millionendefizits

nicht einfach war.

Mit dem Weggang des Hauptgeschäftsführers Alexander Schmidtke und des Geschäftsführers

Robert Wieland endet die gemeinsame Zeit der drei Geschäftsführer. In ihrem Zusammenwirken ist

ihnen in den vergangenen Jahren der Turnaround heraus aus den tief roten Zahlen gelungen. Musick will diesen erfolgreichen Weg nun weiter fortführen. „Der Grundstein für die Zukunftssicherung

und für eine gesunde, nachhaltige Entwicklung bei REGIOMED ist gelegt. Nun gilt es, die begonnene Restrukturierung konsequent fortzuführen. Die nachhaltige und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Region hat dabei weiterhin absolute Priorität.“, so Musick. Zugleich verweist er

auf aktuelle Herausforderungen rund um die Inflation, steigende Kosten aber auch die Pandemie.

Zur Bewältigung dieser vielfältigen Lagen baut Musick auf ein enges Miteinander im Verbund

Quelle: Pressenachricht, 29.09.2022