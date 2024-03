Regionale Kliniken Holding RKH erwartet Wechsel an der Spitze der Karlsruher Kreiskliniken

Regionale Kliniken Holding RKH: Neuer Regionaldirektor der Karlsruher Kreiskliniken beginnt am 1. August (Presseaussendung).

Roland Walther folgt ab 1. August als neuer Regionaldirektor auf Susanne Stalder. Anfang März wurde der Nachfolger von Regionaldirektorin Susanne Stalder gewählt, die zum 31. Juli in den Ruhestand geht. Roland Walther, bislang der Stellvertreter von Susanne Stalder, setzte sich gegen zwei externe Kandidaten

durch und wird ab 1. August nahtlos das Amt als Regionaldirektor übernehmen.

Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität

Heidelberg war Roland Walther Assistenz- und Facharzt für Anästhesie und

Leitender Notarzt bei den RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe. Bevor er zum

1. Januar 2018 in die Regionaldirektion wechselte, war er viele Jahre

Betriebsrat und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in den Kreiskliniken

sowie Mitglied des Konzernbetriebsrats der RKH Kliniken. Als Aufsichtsrat hat

er von 2009 bis 2018 wesentlich an der Gestaltung der Kliniken des Landkreises

Karlsruhe mitgewirkt. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit in der

Regionaldirektion leitet er den Stabsbereich klinische Unternehmensentwicklung.

Dabei zählen neben der Vertretung der Regionaldirektorin die Gestaltung und

Betreuung externer Kooperationen, die Steuerung von Großprojekten, Personal-

und Strukturplanungen, die klinische Prozessoptimierung sowie die Fallzahl- und

Erlössteuerung zu seinen Hauptaufgaben.

Mit Roland Walther konnte eine Führungspersönlichkeit gewonnen werden, die über

mehrjährige Erfahrungen in verschiedenen Leitungsfunktionen bei den RKH

Kliniken des Landkreises Karlsruhe verfügt. „Trotz der aktuellen Corona-Krise

freue ich mich darauf, mich mit meinen Erfahrungen bei der zukünftigen

Weiterentwicklung der Kliniken einzubringen“, sagt Walther. „Dabei kann ich auf

dem Werk meiner Vorgängerin aufbauen, welche die Kreiskliniken in einem

hervorragendem Zustand an mich übergeben wird“, so der designierte

Regionaldirektor.

Quelle: Presseaussendung, 11.04.2022