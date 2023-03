Rehaklinik Ob der Tauber in Bad Mergentheim mit neuem Kaufmännischen Leiter

Neue Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Ob der Tauber. (Eine duale Klinikleitung wird die Geschicke der Klinik nun lenken).

Zum 01. März übernimmt Christian Grüßing die Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Ob der Tauber in Bad Mergentheim. Gemeinsam mit Chefärztin Dr. Sylvia Zipse bildet der erfahrene Experte im Gesundheitswesen zukünftig die Duale Klinikleitung und wird die kaufmännischen Geschicke der Klinik aus dem

Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg verantworten. Vor Ort in Bad Mergentheim haben Chefärztin Dr. Sylvia Zipse und das Team der Rehaklinik Ob der Tauber Christian Grüßing heute einen herzlichen Empfang bereitet.

„Mit Christian Grüßing übernimmt ein ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen die Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Ob der Tauber in Bad Mergentheim. Er

verfügt über große Erfahrung in der Führung, Weiterentwicklung und

konzeptionellen Ausrichtung von Gesundheitseinrichtungen im Akut- und

Reha-Bereich. Gerade in dieser für die gesamte Reha-Branche herausfordernden

Zeit können wir auf Herrn Grüßings Fachkenntnisse vertrauen und von seiner

umfangreichen Erfahrung profitieren. Und dazu kommt: Herr Grüßing hat lange

Jahre in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim gearbeitet und ist somit eng

mit Stadt und Region verbunden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian

Grüßing eine starke Führungspersönlichkeit für die Rehaklinik Ob der Tauber

gewinnen konnten und wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg für die

anstehenden Herausforderungen“, erklärt Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin

der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH.

Die Rehaklinik Ob der Tauber ist nicht nur eine der größten und

traditionsreichsten Einrichtungen im Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg,

sie gehört laut dem Nachrichtenmagazin FOCUS in den Fachbereichen Diabetes,

Gastroenterologie und Onkologie zu Deutschlands TOP-Rehakliniken. Entsprechend

blickt Christian Grüßing mit Vorfreude auf die Herausforderungen an seiner

neuen Wirkungsstätte: „Nach meinen Jahren an Kliniken in Tauberbischofsheim und

Bad Mergentheim freue ich mich sehr auf die Rückkehr in meine „alte“ berufliche

Heimat. Gerade die Rehaklinik Ob der Tauber strahlt mit ihrem umfassenden

Angebot in Reha, Nachsorge und Prävention weit über die Region hinaus.

Gemeinsam mit Chefärztin Dr. Sylvia Zipse und dem äußerst erfahrenen und

engagierten Team werden wir die Zukunft der Klinik gestalten – in medizinischer

und kaufmännischer Hinsicht. Dabei wird eines stets im Vordergrund stehen: Das

Wohl unserer Patientinnen und Patienten, die uns ihre Gesundheit anvertrauen“.

Diese Maxime gilt auch für die Chefärztin der Rehaklinik Ob der Tauber: „Als

Klinik stehen wir für die Verbindung von medizinischer und therapeutischer

Kompetenz, Behandlungsqualität und Menschlichkeit. Entsprechend ist es für mich

wichtig, in der Klinikleitung einen menschlichen und kompetenten Partner an

meiner Seite zu haben. Ich freue mich sehr, dass wir diesen in Christian

Grüßing gefunden haben. Gemeinsam werden wir uns erfolgreich und nachhaltig

weiterentwickeln. Vor allem gilt es, das Profil der Rehaklinik Ob der Tauber

weiter zu schärfen, innovative Ideen zu entwickeln und diese in die Umsetzung

zu bringen“, erklärt Dr. Sylvia Zipse bei der Begrüßung des neuen

Kaufmännischen Leiters.

Bild:

Chefärztin Dr. Sylvia Zipse begrüßt den neuen Kaufmännischen Leiter Christian

Grüßing (Foto: Rehaklinik Ob der Tauber)

Rehaklinik Ob der Tauber

Die 1962 gegründete Rehaklinik Ob der Tauber ist eine Fachklinik für Innere

Medizin mit den Schwerpunkten Adipositas, Stoffwechsel- und

Magen-Darm-Erkrankungen einschließlich Tumoren des Gastroentestinaltraktes. Sie

gehört zur Gruppe der RehaZentren Baden-Württemberg, die 2007 aus dem

Zusammenschluss der der Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung

Baden-Württemberg entstanden ist. Heute gehören dazu acht Kliniken in

Baden-Württemberg und eine in Bayern an den Standorten Baden-Baden, Bad

Mergentheim, Bad Kissingen, Donaueschingen, Glottertal, Heidelberg, Isny und

Nordrach.

www.rehaklinik-odt.de

Quelle: Eine duale Klinikleitung wird die Geschicke der Klinik nun lenken, 01.03.2023