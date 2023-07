Rehaklinik Sonnhalde bekommt neue Kaufmännische Leitung (Pressemitteilung).

Zum 01. Juli übernimmt Manuela Hahn die Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Sonnhalde in Donaueschingen. Gemeinsam mit Chefarzt Martin Vierl bildet sie die Duale Klinikleitung und verantwortet die kaufmännischen Geschicke der Fachklinik für Orthopädie und Innere Medizin

aus dem Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg. «Manuela Hahn ist bereits seit 2018 eine wichtige Führungskraft in der Rehaklinik Sonnhalde und hat in den vergangenen Monaten mit Engagement,

Professionalität und Umsicht kommissarisch den kaufmännischen Bereich unserer

Donaueschingen Rehaklinik geleitet. Entsprechend freut es mich sehr, dass wir

Frau Hahn als neue Kaufmännische Leiterin gewinnen konnten. Mit Chefarzt Martin

Vierl, Manuela Hahn und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir ein

gut eingespieltes Team, das die Klinik gemeinsam erfolgreich und nachhaltig

weiterentwickeln wird», erklärt Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der

RehaZentren Baden-Württemberg.

«Paul Claudel hat es einmal sehr treffend formuliert: Nichts kann den Menschen

mehr stärken als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. In diesem Sinne

freue ich mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Chefarzt Martin Vierl in

der Dualen Klinikleitung und den professionellen und engagierten Kolleginnen

und Kollegen hier am Donaueschinger Schellenberg. Aktuell gilt es für uns alle,

die Corona-Pandemie auch weiterhin gut und sicher zu meistern und gleichzeitig

die Klinik gemeinsam weiterzuentwickeln – in medizinischer und therapeutischer

wie auch in kaufmännischer Hinsicht», so die designierte Kaufmännische Leiterin

Manuela Hahn.

Die Bandbreite an Erkrankungen des Bewegungsapparates ist groß und entsprechend

wichtig ist neben gezielter Prävention auch die medizinische Rehabilitation der

betroffenen Patient*innen. Beides bietet die Rehaklinik Sonnhalde auf hohem

medizinischem und therapeutischem Niveau – stets mit dem Fokus auf den

individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten. Diesen Anspruch

unterstreicht auch Chefarzt Martin Vierl: «In unserer täglichen Arbeit

verlieren wir eines nie aus dem Fokus: Das Wohl unserer Patientinnen und

Patienten, die uns ihr wichtigstes Gut – ihre Gesundheit – anvertrauen.

Gemeinsam mit Frau Hahn als meiner Partnerin in der Dualen Klinikleitung werden

wir Bewährtes weiterführen und in vielen Bereichen auch neue Wege

beschreiten».

Manuela Hahn

Manuela Hahn ist ausgebildete Bankkauffrau und Sparkassen-Fachwirtin. Bis zu

ihrem Wechsel ins Gesundheitswesen arbeitete sie u.a. als Kundenberaterin und

stellvertretende Geschäftsstellenleiterin bei der Kreissparkasse Würzburg sowie

als Assistentin der Geschäftsführung und Personalleiterin in verschiedenen

Unternehmen. Vor ihrem Start in der Rehaklinik Sonnhalde war Manuela Hahn

Verwaltungsleiterin am Standort Gailingen der Kliniken Schmieder-Gruppe.

Rehaklinik Sonnhalde

Die Rehaklinik Sonnhalde ist eine Fachklinik für Orthopädie und Innere Medizin.

Sie gehört zur Gruppe der RehaZentren Baden-Württemberg, welche 2007 aus dem

Zusammenschluss der Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung

Baden-Württemberg entstanden ist. Heute gehören dazu acht Kliniken in

Baden-Württemberg und eine in Bayern an den Standorten Baden-Baden, Bad

Mergentheim, Bad Kissingen, Donaueschingen, Glottertal, Heidelberg, Isny und

Nordrach.

RehaZentren Baden-Württemberg

Unter dem Dach der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH sind neun Einrichtungen

der medizinischen Rehabilitation mit individuellen Profilen zusammengeführt.

Acht Standorte liegen in Baden-Württemberg, ein weiterer in Bayern. Die

Geschäftsleitung hat ihren Sitz in Stuttgart.

Die Kliniken erbringen ein breites Spektrum an rehabilitativen und präventiven

Dienstleistungen. Sie ergänzen sich gegenseitig, sodass wertvolle

Synergieeffekte entstehen. Vernetzte Strukturen und die fachliche

Zusammenarbeit sichern eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten.