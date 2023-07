Rehakliniken Sonnhalde und Höhenblick mit neuem Kaufmännischer Leiter (Pressemitteilung).

Zum 20. Januar hat Ralf Markus Ruchlak die Kaufmännische Leitung der Rehakliniken Höhenblick und Sonnhalde übernommen. Gemeinsam mit den Chefärzten Dr. Torsten Lühr (Rehaklinik Höhenblick) und Martin Vierl (Rehaklinik Sonnhalde) bildet er somit die Duale Klinikleitung der Einrichtung aus dem

Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg. Vor Ort in Baden-Baden und

Donaueschingen bereiteten ihm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser

Woche einen herzlichen Empfang.

Ralf Markus Ruchlak durfte sich in dieser Woche gleich doppelt über einen

herzlichen Empfang freuen: Im feierlichen Rahmen hießen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Rehakliniken Höhenblick und Sonnhalde ihren neuen

Kaufmännischen Leiter willkommen. Der erfahrene Klinikleiter Ruchlak hat die

Position zum 20. Januar übernommen und folgt damit auf Martin Hausmann

(Rehaklinik Höhenblick), der neue Aufgaben in der Deutschen Rentenversicherung

Baden-Württemberg übernimmt und Markus Struck (Rehaklinik Sonnhalde), der sich

zukünftig einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.

Stellvertretend für die Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg,

Dr. Constanze Schaal, begrüßte Personalleiterin Melanie Bahnmüller Ralf Markus

Ruchlak an seinen neuen Wirkungsstätten in Baden-Baden und Donaueschingen: «In

der Gesundheitsbranche haben Sie Ihr berufliches Zuhause gefunden und wollen

dazu beitragen, Prozesse zu optimieren, die Mitarbeiterzufriedenheit zu

verbessern, Netzwerke zu stärken und letztlich einen Beitrag zu einem guten

Miteinander in der Klinik und Gesellschaft leisten. Entsprechend haben Sie in

den vergangenen Jahren viele Erfahrungen gesammelt, die Ihnen dabei helfen,

diese Ziele zu erreichen, die Ihnen aber auch den Weitblick ermöglichen, unsere

beiden Kliniken fachlich und menschlich kompetent in eine erfolgreiche Zukunft

zu begleiten. Gleichzeitig geht mein großer Dank an Martin Hausmann und Markus

Struck, die langjährig die kaufmännischen Geschicke ihrer Kliniken geleitet

haben und ich wünsche ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute und viel

Erfolg».

Auch die beiden Chefärzte Dr. Torsten Lühr (Rehaklinik Höhenblick) und Martin

Vierl (Rehaklinik Sonnhalde) hießen ihren neuen Partner in der Dualen

Klinikleitung in den jeweiligen Kliniken herzlich willkommen: «Auch im Namen

der gesamten Teams unserer Kliniken heißen wir Ralf Markus Ruchlak herzlich

willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm eine führungserfahrene

Persönlichkeit mit großer Expertise in der Gesundheitswirtschaft an unsere

Seite bekommen. Gerade im Bereich der orthopädischen Rehabilitation, die als

medizinischer Schwerpunkt unsere beiden Kliniken verbindet, werden wir

zukünftig noch enger vernetzt sein, Synergien besser nutzen und uns erfolgreich

weiterentwickeln.»

Stellvertretend für die Mitarbeiterschaft der beiden Kliniken begrüßten die

Betriebsräte Birgit Kruger-Wiehl (Rehaklinik Höhenblick) und Margit Abt-Wernick

(Rehaklinik Sonnhalde) Ralf Markus Ruchlak und wünschten ihm nicht nur viel

Erfolg für die zukünftigen Aufgaben, sondern insbesondere viel Freude in seinen

neuen Wirkungskreisen.

Im Anschluss richtete Ralf Markus Ruchlak selbst das Wort an die Anwesenden in

Baden-Baden und Donaueschingen und sofort wurden der Enthusiasmus und die

Begeisterung spürbar, mit der er an seine neuen Aufgaben herangeht: «Ich freue

mich sehr, als Kaufmännischer Leiter an zwei Kliniken zu kommen, die sehr gut

aufgestellt sind, regional und überregional über eine sehr gute Reputation

verfügen und entsprechend über eine hervorragende Belegung verfügen. Dies ist

insbesondere den beiden äußerst motivierten und kompetenten Mannschaften zu

verdanken. Und genau hier werden wir auch zukünftig ansetzen: Gemeinsam werden

wir Bewährtes weiterführen und die vorhandenen Potenziale nutzen, um uns

erfolgreich weiterzuentwickeln. Vor allem gilt es, die individuellen Profile

der Kliniken weiter zu schärfen, innovative Ideen zu entwickeln und diese in

die Umsetzung zu bringen.»

Ralf Markus Ruchlak

Der gebürtige Schwarzwälder Ralf Markus Ruchlak ist studierter

Diplom-Betriebswirt (BA) und war von 2005 bis 2012 in Führungspositionen bei

der Aldi GmbH & Co. KG sowie der Aldi Einkauf oHG beschäftigt. Im Anschluss

wechselte er in die Gesundheitsbranche und war bei der MediClin AG u.a. als

Vorstandsassistent, Geschäftsführer der MC Service GmbH sowie von 2013 bis 2019

als Kaufmännischer Direktor her MediClin Albert Schweitzer Klinik in Königsfeld

tätig. Zuletzt war Ralf Markus Ruchlak als Verwaltungsleiter der sich in der

Insolvenz befindenden Michael-Balint-Klinik (Königsfeld) für die Ausarbeitung

eines Sanierungs- und Abwicklungskonzepts verantwortlich.

Quelle: Pressemitteilung, 24.01.2020