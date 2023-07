RehaZentren Baden-Württemberg mit neuer Leitung Finanzen und Rechnungswesen (RehaZentren).

Zum 01. August übernimmt Stefan Feder die Leitung des zentralen Bereichs Finanzen und Rechnungswesen der RehaZentren Baden-Württemberg. Mit Stefan Feder gewinnen wir eine fachlich und menschlich kompetente

Führungspersönlichkeit. Wir freuen uns, dass er seine langjährige Erfahrung und

sein Expertenwissen im Bereich Finanzen und Rechnungswesen in unseren Verbund

einbringen und damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der

RehaZentren leisten wird. Für seine neuen Aufgaben wünsche ich ihm viel Freude

und Erfolg», erklärt Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal.

Stefan Feder übernimmt als Elternzeitvertretung zum 01. August die Leitung der

gruppenübergreifenden Abteilung Finanzen und Rechnungswesen der RehaZentren

Baden-Württemberg. Der ausgebildete Bankkaufmann und studierte Diplom Kaufmann

wechselt von der Hans Adler OHG in Bonndorf, wo er die Finanzbuchhaltung und

Allgemeine Verwaltung leitete, zu den RehaZentren. Zuvor war er in

unterschiedlichen Leitungspositionen für die Douglas Gruppe und die Deutsche

Postbank AG tätig.

Der neuen Herausforderung sieht Stefan Feder mit Spannung und Vorfreude

entgegen: «Im Reha-Bereich nimmt der Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg

eine wichtige Stellung ein und ich freue mich sehr darauf, die Arbeit der

Gruppe aktiv zu unterstützen.»

RehaZentren Baden-Württemberg

Unter dem Dach der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH sind neun Einrichtungen

der medizinischen Rehabilitation mit individuellen Profilen zusammengeführt.

Acht Standorte liegen in Baden-Württemberg, ein weiterer in Bayern. Die

Geschäftsleitung hat ihren Sitz in Stuttgart. Die Kliniken erbringen ein

breites Spektrum an rehabilitativen und präventiven Dienstleistungen. Sie

ergänzen sich gegenseitig, sodass wertvolle Synergieeffekte entstehen.

Vernetzte Strukturen und die fachliche Zusammenarbeit sichern eine optimale

Betreuung der Patientinnen und Patienten.

Quelle: RehaZentren, 20.07.2021