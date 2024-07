Rostock will Klinikum Südstadt erhalten

Südstadtklinikum Rostock: Fusionen seien meist keine geeignete Lösungen sind, um defizitäre universitäre Einrichtungen zu sanieren und besser zu machen (Medienmitteilung).

Erfolgreiche medizinische Versorgungsstrukturen dürfen nicht gefährdet werden. Aus Medienberichten geht hervor, dass vom Wissenschaftsministerium MV ein Gutachten einer Expertenkommission unter Leitung von Professor Dr. Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité Berlin, zu den Universitätsklinika

Greifswald und Rostock in Auftrag gegeben worden ist. In diesem Zusammenhang wird in den Medien auch immer über die Zukunft von Kliniken in kommunaler und

privater Trägerschaft in MV spekuliert.

„Wir kennen das Gutachten des Wissenschaftsministeriums und auch die Intention

zu der Beauftragung nicht und bedauern sehr, nicht in die Analyse mit

einbezogen worden zu sein“, sagte Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath. So

entstehe jetzt der Eindruck, ein von der Bevölkerung überregional anerkanntes

und seit Jahren erfolgreich funktionierendes kommunales Klinikum soll in Frage

gestellt werden.

„Dies löst Sorgen in der Bevölkerung aus, insbesondere bei den Patienten, den

Beschäftigten und deren Familien“, erklärte der für das Klinikum Südstadt

Rostock zuständige Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung und erste

Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,

Dr. Chris von Wrycz Rekowski. „Ein eigenständiges Südstadtklinikum ist

unverzichtbar für eine qualitativ hochwertige Akutversorgung in der Region. Die

seit Jahren erfolgreiche medizinische Arbeit und auch die geschaffene

leistungsstarke Infrastruktur am Klinikum Südstadt werden wir in den noch zu

führenden Verhandlungen im Interesse der Rostockerinnen und Rostocker gebührend

schützen. Für das Land und die Stadt gilt es für eine weitere Stärkung der

Regiopole Rostock gemeinsam beide Standorte zu entwickeln und die

Herausforderungen der Zukunft zielorientiert anzugehen“, so der Senator.

Geburtsklinik und Frühchenversorgung laufen auf hohem Niveau

Eine aus einer unnötig erzeugten Diskussion über eine mögliche Fusion der

beiden – aktuell ob ihrer Größe, Strukturen und Aktivitäten - sehr

unterschiedlichen Rostocker Klinikstandorte entstehende undurchsichtige Lage

könnte kontraproduktiv für die weitere Entwicklung in Rostock wirken.

„Angesichts der vielfältigen Bemühungen und hohen Investitionen am Klinikum

Südstadt, unter anderem mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums und der

Stadt wird ersichtlich, dass der Standort am Südring weiter erfolgreich

ausgebaut und fit für die Zukunft gemacht werden soll“, hob der Ärztliche

Direktor Prof. Dr. Jan P. Roesner hervor. „Insbesondere sorgen wir uns bei

dieser Debatte um unsere funktionierende Universitätsfrauenklinik und

Poliklinik am Klinikum Südstadt mit rund 3.000 Geburten jährlich sowie die

daran angebundene Neonatologie am Standort der Südstadtklinik, die jeweils zu

den größten bundesweit zählen und auf hohem Niveau arbeiten“, so Roesner.

„Darüber hinaus sind wir enttäuscht, dass unsere seit 2008 langjährigen und

sehr intensiven Anstrengungen auch gemeinsam mit den Expertinnen und Experten

der Unimedizin Rostock für ein Eltern-Kind-Zentrum weiterhin auf keine

nachhaltige und dem Patientenwohl geschuldete Resonanz stoßen. Das

Eltern-Kind-Zentrum, dass alle medizinischen Fachdisziplinen für Familien mit

Kindern und Frauen unter einem Dach vereint, hätte schon längst den Betrieb

aufnehmen können“, machte Roesner deutlich.

Fusionen selten eine gute Lösung

Bundesweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ausreichend Beispiele,

die sehr eindrucksvoll belegen, dass Fusionen keine Lösungen sind, defizitäre

universitäre Einrichtungen zu sanieren und besser zu machen. „Es bleibt zu

hoffen, dass das Gutachten vor allem Vorschläge enthält, die derzeit

offensichtlich nicht ausreichend effektiven Strukturen der beiden Uniklinika zu

verbessern“, so Vollrath. Ein Blick nach Schleswig-Holstein - welches mit

annähernd 3 Millionen Einwohnern fast doppelt so viele Einwohner und Patienten

zählt - zeigt, dass eine Bündelung von Synergien der beiden universitären

Standorte in Lübeck und Kiel sowohl in Hinblick auf Forschung und Lehre in

Verbindung von Mindestmengen erfolgreich sein kann und im vergleichbar großem

Lübeck bzw. Kiel noch jeweils zwei bis drei weitere akutversorgende Häuser die

allgemeine Patientenversorgung ausfallsicher gestalten.

„Die stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in MV – das Kerngeschäft

von allen Krankenhäusern - wird im Gesundheitsministerium MV unter Einbeziehung

aller Träger und Eigentümer der einzelnen Krankenhäuser koordiniert“,

unterstrich der Verwaltungsdirektor. „Wenn es um die Weiterentwicklung des

Gesundheitsstandortes Rostock geht, muss dieser Dialog zwischen allen

Beteiligten auf Augenhöhe, fair und im gegenseitigen Respekt unter Anerkennung

der erfolgreich funktionierenden Strukturen für die Patientenversorgung geführt

werden.“

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/dCS' title='Rostock will Klinikum Südstadt

erhalten'>Medienmitteilung, 01.06.2022