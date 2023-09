Rotkreuzklinik Lindenberg mit neuer Krankenhausdirektorin (Pressemitteilung).

Caroline Vogt (39) übernimmt zum 1. Januar 2019 die Position der Krankenhausdirektorin in der Rotkreuzklinik Lindenberg. Vogt wird gleichzeitig Vorsitzende der Klinikleitung, bestehend aus Krankenhausdirektorin und Ärztlichem Direktor.

Vogt ist seit Oktober 2017 Pflegedirektorin der Rotkreuzklinik, die sich in

Trägerschaft der Rotkreuzklinik München befindet. Sie ist seit vielen Jahren

bestens mit dem Haus vertraut, da sie dort bereits in diversen Fachbereichen

und Funktionen arbeitete, zuletzt als Pflegebereichsleitung. Parallel zu ihrer

Berufstätigkeit studierte die langjährige Rotkreuzschwester Management mit dem

Schwerpunkt BWL und wechselte 2014 in die BRK Schlossbergklinik Oberstaufen, wo

sie überwiegend als Pflegedirektorin sowie als Verwaltungsdirektorin tätig war.

Anschließend arbeitete sie als Referentin der Vorsitzenden der Schwesternschaft

München, Generaloberin Edith Dürr. Seit 2017 gehört Vogt außerdem dem

geschäftsführenden Vorstand der Schwesternschaft München an. Sie ist seit 20

Jahren Rotkreuzschwester.

Die neue Position von Vogt bedeutet ebenfalls eine Veränderung in der

Klinikleitung. Hintergrund ist, dass sich der bisherige Verwaltungsdirektor

Marco Clobes entschieden hat, die Rotkreuzklinik zum 31. Dezember 2018 zu

verlassen. Mit dem Austritt von Clobes wird das bisherige klassische

Klinikleitungsgremium aus drei Personen aufgelöst. Die bisherige Funktion des

Verwaltungsdirektors als Mitglied der Krankenhausleitung entfällt damit. Die

Krankenhausleitung wird künftig von einer kaufmännischen Leitung unterstützt,

die direkt an die Krankenhausdirektorin berichten wird. Neben Vogt fungiert Dr.

Martin Hessz weiterhin als Ärztlicher Direktor.

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2018