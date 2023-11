Ruhestand für den Stellvertretenden Geschäftsführer der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH

Stellvertretender Geschäftsführer der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (BKB) geht nach 46 Jahren in den Ruhestand (Pressenachricht).

Ende 2022 geht Michael Milfeit, stellvertretender Geschäftsführer der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (BKB), in den Ruhestand: 46 Jahre war er für die Klinik in verschiedenen Positionen tätig. „Wenn wir heute jungen Menschen sagen, dass der Pflegeberuf eine Vielzahl von Entwicklungschancen

bereithält, so ist Herr Milfeit das beste Beispiel dafür“, sagt

BKB-Geschäftsführer Stephan Grave und ergänzt: „Wir verabschieden uns von einem

hochgeschätzten Kollegen, der die Klinik und ihre DNA wie kein anderer kennt

und der auf das Engste mit dem Haus verbunden ist.“ Michael Milfeit freut sich

auf den neuen Lebensabschnitt: „Ich habe einen Großteil meiner Lebenszeit in

dieser Klinik verbracht. Hier steckt ganz viel Herzblut drin. Ich empfinde eine

große Verbundenheit mit vielen Kolleginnen und Kollegen, mit dem Haus und

seinen Aufgaben. Meinen Abschied habe ich aus vielerlei Gründen immer wieder

aufschieben müssen. Jetzt ist es soweit. Das Loslassen wird mir jetzt

hoffentlich gut gelingen.“

Vom Pflege-Azubi zum Geschäftsführer

Michael Milfeit startete 1976 am Krankenbett mit einer Ausbildung in der Pflege

im Knappschaftskrankenhaus in Gelsenkirchen-Ückendorf und übernahm in den

darauffolgenden zehn Jahren leitende Funktionen in der Pflege im Bergmannsheil

Buer am Schernerweg. Bereits mit 26 Jahren verantwortete er dort die Pflege auf

der Intensivstation. Nach seinem Pflegemanagementstudium mit dem Schwerpunkt

Betriebswirtschaft wurde er Pflegedirektor. 2001 erfolgte der Wechsel in die

Geschäftsführung des Bergmannsheil Buer. In die Fusion des Akutkrankenhaus mit

der Städtischen Kinderklinik zur BKB im Jahr 2002 war Michael Milfeit

strategisch wie operativ stark eingebunden; ebenso gestaltete er den Ausbau des

Leistungssektrums des Medizinstandortes und seine zunehmende Spezialisierung

mit.

Quelle: Pressenachricht, 27.12.2022