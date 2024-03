Ruppiner Kliniken mit neuem medizinischen Geschäftsführer (Presseaussendung).

Priv.-Doz. Dr. Matthias Bahr wird ab dem 1. März 2022 die Leitung der Ruppiner Kliniken mit übernehmen und zudem als Ärztlicher Direktor für die medizinstrategische Ausrichtung des Universitätsklinikums verantwortlich zeichnen. Dr. Matthias Bahr ist 1965 in Delmenhorst

geboren und studierte bis 1993 in Hannover, London und St. Louis (USA) Humanmedizin. Bis 2008 war er an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig. Hier absolvierte er seine Ausbildung

zum Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie, wurde 1994

promoviert, war zwischenzeitlich zwei Jahre in Southampton (England) in der

medizinischen Grundlagenforschung aktiv und habilitierte sich 2004.

2008 wechselte der Mediziner als Chefarzt an die Sana Kliniken Lübeck, in denen

er ab 2010 auch als Ärztlicher Direktor wirkte. Ab 2015 wurde er zudem durch

die Sana Kliniken AG zum Fachgruppenleiter des Konzerns für die Innere Medizin

berufen.

Mit Dr. Matthias Bahr gewinnen wir folglich einen Kollegen mit umfassender

klinischer Erfahrung, die er als langjähriger Chefarzt einer großen

internistischen Klinik sammeln konnte. Darüber hinaus blickt er auf eine

nachgewiesen erfolgreiche Leitungstätigkeit zurück. Als Ärztlicher Direktor hat

er sich bereits umfangreich mit Medizinstrategie, Leistungs-, Prozess- und

Verbrauchs-Controlling sowie Neubau- und Digitalisierungsprojekten

auseinandergesetzt.

Als Brückenbauer zwischen Forschung, Lehre und klinischer Versorgung wird Dr.

Matthias Bahr wesentlich unsere Weiterentwicklung als Universitätsklinikum

prägen. Neben seiner klinischen Tätigkeit ist Dr. Matthias Bahr auch in den

nationalen und internationalen medizinischen Fachgesellschaften sehr aktiv: als

Referent, in der Erstellung klinischer Leitlinien und als Peer-Review-Gutachter

für neue wissenschaftliche Studien. Erst jüngst wurde er dafür durch die

American Gastroenterological Association als Top Reviewer 2021 ausgezeichnet.

„Ich freue mich sehr, dass wir eine so erfahrene Führungskraft für unser Haus

begeistern können,“ erklärt Dr. Gunnar Pietzner, kaufmännischer Geschäftsführer

der Ruppiner Kliniken GmbH. „Gemeinsam werden wir den kommenden

Herausforderungen für das Unternehmen begegnen und es zu einem stabilen

Maximalversorger, der universitäre Medizin in der Fläche anbietet,

entwickeln.“

Quelle: Presseaussendung, 01.03.2022