Sachsen-Anhalt: Kündigungen am Krankenhaus Havelberg

Nach erfolglosen Gesprächen mit dem Betriebsrat und dem Landkreis Stendal erhalten 53 Mitarbeiter des Krankenhauses Havelberg die Kündigung mit Rückkehroption im Fall eines Trägerwechsels (Pressemitteilung).

Ab Montag, dem 30. März 2020, erhalten 53 am Havelberger Krankenhaus verbliebene Mitarbeiter*innen ihre Kündigung mit einer Ergänzung, die die Rückkehr in den Krankenhausbetrieb ermöglicht, sollte die Klinik innerhalb der nächsten drei Monate an einen anderen Betreiber verkauft werden können. Zwar hat KMG in den letzten Tagen noch sehr konstruktive Gespräche mit dem Landkreis

Stendal geführt und alles darangesetzt, den Interessen des Landkreises entgegen

zu kommen, zuletzt jedoch scheiterte der Versuch, die Kündigungen für drei

weitere Monate aufzuschieben.

KMG war zu weitreichenden Zugeständnissen bereit, die auf der anderen Seite

auch für den Landkreis und gegebenenfalls das Land bedeutet hätten, etwas für

den vorläufigen Erhalt des Krankenhaues zu leisten. Voraussetzung für eine

gemeinsame Vereinbarung wäre vor dem Hintergrund der minimalen Belegung der

Klinik zudem die Zustimmung des Betriebsrats zur Kurzarbeit gewesen.

Bedauerlicherweise kam eine Vereinbarung jedoch nicht zustande. Für den ganz

überwiegenden Teil der Mitarbeiter*innen gibt es die Option, dass sie - falls

der Landkreis keinen neuen Krankenhausbetreiber findet und KMG seiner

Verpflichtung nachkommen muss, die Klinik in ein Seniorenheim umzuwandeln – ein

Arbeitsangebot für die neue Einrichtung am heutigen Standort oder in anderen

KMG Einrichtungen in der Region erhalten werden.

Das Havelberger Krankenhaus ist bedauerlicherweise weder personell noch von der

Ausstattung her dazu in der Lage, Covid-19-Patient*innen mit schwerem

Krankheitsverlauf zu versorgen. Gleichwohl wird das KMG Klinikum Havelberg auch

in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen des Möglichen alles daran setzen,

einen Beitrag in der Corona-Krise zu leisten. Trotz der nun ausgesprochenen

Kündigungen wird der Krankenhausbetrieb über den 01.04.2020 hinaus fortgesetzt.

Die Mehrzahl der Arbeitsverhältnisse wird durch die Kündigungen erst mit Ablauf

des 30.09.2020 beendet.

