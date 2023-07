Sana Herzchirurgie Stuttgart mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Die Sana Herzchirurgie Stuttgart hat mit Daniel Busch seit 01. März 2021 einen neuen Kaufmännischen Direktor. Er unterstützt damit die Klinikleitung in allen kaufmännischen Belangen.

Seine akademische Laufbahn schloss Daniel Busch erfolgreich mit einem Master of

Science in Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth ab. Anschließend war

er ab 2016 bei der AOK Baden-Württemberg im Bereich Marktplanung &

Marktproduktkoordination tätig, bevor er 2018 zur Sana Herzchirurgie Stuttgart

wechselte. Hier war Busch zuletzt seit 2019 als Leiter Controlling &

Unternehmensentwicklung tätig.

"Ich freue mich sehr, dass Herr Busch die Kaufmännische Direktion übernimmt.

Wir sind überzeugt, mit Herrn Busch die richtige Person für diese Position in

unserem Haus gefunden zu haben und freuen uns auf eine weiterhin

vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit“, betont Sabrina Maier,

Geschäftsführerin der Sana Herzchirurgie Stuttgart.

Quelle: Pressemitteilung, 01.03.2021