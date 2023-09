Sana Kliniken Leipziger Land mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Cord Meyer wird zum 01. Oktober 2019 neuer Geschäftsführer der Sana Kliniken Leipziger Land und des Sana Geriatriezentrums Zwenkau. Martin Jonas, der seit 2015 die Aufgabe des Regionalgeschäftsführers Sachsen innerhalb der Sana Kliniken AG innehat und seit 2016 in Personalunion Klinikgeschäftsführer war,

wird sich zukünftig ausschließlich der Region widmen.

Krankenhausmanagement von der Pike auf

Der Diplom-Kaufmann ist ausgewiesener Krankenhausprofi. Begonnen hat er seine

Laufbahn im Jahr 1990 als examinierter Krankenpfleger. Im Anschluss

spezialisiert er sich mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre

schwerpunktmäßig auf das Krankenhaus-Management. In den letzten 20 Jahren war

er in verschiedenen Geschäftsführungs-funktionen innerhalb des Gesundheits- und

Krankenhauswesens tätig.

Den eingeschlagenen Weg fortsetzen

"Wir wollen die seit Jahren großartige Arbeit fortsetzen, um gemeinsam mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin eine qualitativ hochwertige

Patientenversorgung gewährleisten zu können. Die Sana Kliniken Leipziger Land

und das Sana Geriatriezentrum Zwenkau zeichnen sich durch hervorragende

Qualität in Medizin und Pflege aus. Wir wollen diesen Vorteil nutzen, um unser

Versorgungsangebot weiter auszubauen und weiterhin eine optimale wohnortnahe

Versorgung sicherzustellen", sagt Meyer.

Jonas: »Region Sachsen im Mittelpunkt«

Jonas konzentriert sich ab dem 01. Oktober 2019 vollumfänglich auf seine

Aufgaben als Regionalgeschäftsführer. "Die Sana-Region mit den Häusern in

Borna, Dresden, Freiberg, Hoyerswerda und Zwenkau steht zukünftig im

Mittelpunkt meiner täglichen Arbeit. Diese Fokussierung hat viel mit den

aktuellen Entwicklungen und den großen Umbrüchen im Gesundheitswesen, denen wir

gegenüberstehen, zu tun", erklärt Jonas. Als zukünftige Arbeitsschwerpunkte

nennt er die Erschließung neuer Geschäftsfelder, Gremienarbeit und Vernetzung

mit Politik, Wirtschaft und Gesundheitsanbietern sowie die Antizipation von

Entwicklungen auf dem Krankenhausmarkt. Oberstes Ziel: Die Kliniken der Region

ausbauen und die Infrastruktur festigen.

Die Sana Kliniken Leipziger Land

In Borna und Zwenkau angesiedelt finden Menschen aus der Region eine

hochwertige medizinische Akutversorgung und geriatrisch fachärztliche

Behandlung. Derzeit verfügen die Kliniken über 500 Betten. In zwölf

Fachkliniken und mehreren Instituten profitieren die Patientinnen und Patienten

von kurzen Wegen, einer langjährigen Erfahrung, modernster Medizintechnik und

einer Fächervielfalt, die der eines Schwerpunktversorgers gleichkommt. In den

Kompetenzzentren arbeiten Spezialistinnen und Spezialisten fächerübergreifend

zusammen, um die gesundheitliche Gesamtsituation jedes Patienten zu erfassen

und den bestmöglichen, maßgeschneiderten Behandlungsplan aufzustellen. Darüber

hinaus bietet das Geriatriezentrum Zwenkau älteren Menschen mit

Mehrfacherkrankungen eine auf ihre Lebenssituation zugeschnittene komplexe

medizinische Versorgung.

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2019