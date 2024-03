Sana-Krankenhaus Radevormwald bekommt neue Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Ines Grunewald (60) wird zum 1. Februar 2021 Interimsgeschäftsführerin am Sana Krankenhaus Radevormwald, zusätzlich zu ihrer Geschäftsführung an der Sana Fabricius-Klinik in Remscheid. Sie tritt die Nachfolge von Bernd Siegmund an, der drei Jahre lang Geschäftsführer, zuvor Kaufmännischer Direktor und bereits seit 2014 am

Sana-Klinikum Remscheid tätig war. Der gebürtige Mittelfranke verlässt das

Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Aufgaben

zu stellen. „Bernd Siegmund war am Erfolg der Klinik durch seine

fachkompetente, konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit maßgeblich

beteiligt. Dafür danke ich ihm im Namen aller Mitarbeiter und Patienten und

wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt NRW-Regionalgeschäftsführer

Christian Engler.

Mit Ines Grunewald übernimmt eine erfahrene Kollegin die

Interimsgeschäftsführung, die im Bergischen Land und darüber hinaus durch ihre

Tätigkeit an der Fabricius-Klinik und seit 2008 im Sana-Verbund NRW sehr gut

vernetzt ist: „Seit ich die Sana Fabricius-Klinik übernommen habe, konnte ich

miterleben, welchen Stellenwert das Haus für die Bevölkerung in Radevormwald

und Umgebung hat und wie viel Vertrauen man dem Team dort entgegenbringt. Wir

werden auf dem bisher Erreichten aufbauen, um den Patientinnen und Patienten

weiterhin die beste Medizin und eine sorgsame Pflege anzubieten.“

Ines Grunewald bildet in Radevormwald gemeinsam mit Svenja Eckl (29) als

kaufmännische Direktorin das neue Führungsteam. Die gebürtige Bergisch

Gladbacherin arbeitet seit zwei Jahren als kaufmännische Leiterin am

Sana-Krankenhaus Hürth und freut sich auf die neue Herausforderung.

Quewlle: Pressemitteilung, 28.01.2021