Schließung der chirurgischen Abteilung im St. Elisabeth Krankenhaus Gerolstein kommt nicht überraschend! (Pressemitteilung).

Gemeinsame Presseerklärung der Fraktionen von Bündnis90/Die Grünen im Stadt-und Verbandsgemeinderat Gerolstein und Kreistag Vulkaneifel: Es zeugt nicht gerade von einer wohlwollenden Haltung vom Träger des Krankenhauses in Gerolstein, drei Tage vor Heiligabend die Mitarbeiter*innen, Bürger*innen und die Region über die Schließung der chirurgischen

Abteilung zum Ende des Jahres zu informieren.

Das gleiche Vorgehen, nur von einem anderen Träger, wurde bei der Schließung

der Geburtshilfe in Daun praktiziert. Sich jetzt über die Entscheidung des

Trägers zu empören ist jedoch teilweise Augenwischerei. Die Zeichen des letzten

Jahres deuteten genau auf die Schließung der Abteilung hin. Die Gründe liegen

eindeutig in einer falschen Gesundheitspolitik aus den 1990er Jahren, wie sie

von Bund und Ländern zu verantworten ist. Damals wurde von Horst Seehofer die

Privatisierung unseres Gesundheitswesens auf den Weg gebracht. Während der

Regierung Schröder wurden von der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla

Schmidt weitere Verschärfungen eingeführt. Ein gravierendes Problem ist dabei

die Fallzahlenberechnung.

Heute ist die Schließung einzelner Abteilungen und ganzer Krankenhäuser eine

rein materielle, betriebswirtschaftliche Entscheidung, bei der die Versorgung

des Menschen nachranging ist. Hier muss die Empörung ansetzen und es muss

endlich auf Landes- und Bundesebene – beide mit SPD Regierungsbeteiligung – für

eine Reform des Gesundheitswesens zum Wohl der Menschen gekämpft werden.

In naher Zukunft müssen diese Fragen beantwortet werden:

Hat die Innere Abteilung im St. Elisabeth Krankenhaus noch eine Zukunft oder

wird diese in ein paar Monaten ebenfalls geschlossen, weil der Chefarzt in den

Ruhestand wechselt und keine Nachfolger*in in Sicht ist?

Steht womöglich auch der Standort des Dauner Krankenhaus zur Disposition?

Was werden Landespolitik und Landkreis unternehmen, um weitere Schließungen in

den nächsten Jahren zu verhindern?



Quelle: Pressemitteilung, 28.12.2020