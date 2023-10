Schön Klinik Düsseldorf mit neuem Geschäftsführer

Neuer Klinikgeschäftsführer der Schön Klinik Düsseldorf (Pressemeldung).

Die Schön Klinik Düsseldorf steht ab sofort unter neuer Führung: Dr. Christian Adolphs tritt die Nachfolge von Emre Nazli an, der die Schön Klinik Gruppe aus familiären Gründen verlassen hat. Adolphs hatte zuletzt die Kaufmännische Leitung des St. Josephs Hospital Hilden inne und war zuvor bei der St. Augustinus Gruppe in verschiedenen leitenden Positionen tätig (u. a. Strategische Planung und Geschäftsfeldentwicklung). Der 36-jährige Essener wird das einzige linksrheinische Krankenhaus der Stadt medizinisch und strukturell weiterentwickeln und zukunftssicher aufstellen – auch im Hinblick auf die anstehende Krankenhausreform.

Der promovierte Betriebswirt freut sich auf die neue Aufgabe als Klinikgeschäftsführer: „Die Schön Klinik Düsseldorf ist ein Grund- und Regelversorger, der auf höchstem medizinischen Niveau agiert und einen hohen Stellenwert für die Region hat. Neben der Einhaltung fachlicher Standards und der exzellenten Betreuung von Patientinnen und Patienten ist mir der kollegiale Zusammenhalt besonders wichtig. Ich denke, dass die Klinik aufgrund Ihrer Größe die besten Voraussetzungen hierfür bietet.“ Zudem, betont Adolphs, sei es ihm ein Anliegen, die Schön Klinik Düsseldorf in allen Bereichen zukunftssicher aufzustellen: „Dazu gehören neben den Voraussetzungen für den anstehenden Krankenhausplan auch die Themen Personalgewinnung und Personalerhaltung. Als gebürtiger Essener weiß ich, wie wichtig das Zwischenmenschliche in dieser Gegend ist – das gilt natürlich nicht nur für das Ruhrgebiet, sondern auch für das Rheinland.“

„Wir sind sehr froh darüber, mit Herrn Dr. Adolphs einen so qualifizierten Nachfolger für Emre Nazli gefunden zu haben, der zum einen die Krankenhauslandschaft und zum anderen die Region sehr gut kennt“, so André Trumpp, Chief Operating Officer (COO) der Schön Klinik Gruppe. „Herr Dr. Adolphs verfügt über eine breite Expertise im Klinikbereich und wird das einzige linksrheinische Krankenhaus der Stadt Düsseldorf mit viel Engagement leiten. Wir wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg bei allen anstehenden Projekten“, ergänzt Trumpp.

Über die Schön Klinik Düsseldorf

Die Schön Klinik Düsseldorf ist auf Erkrankungen der Gefäße, des Herzens, auf den Bereich HNO, die Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie den gesamten Bewegungsapparat spezialisiert. Die breit gefächerte Orthopädie umfasst die Bereiche Wirbelsäule, Gelenke und Sportmedizin. Die Allgemein- und Viszeralchirurgie ist spezialisiert auf minimalinvasive Eingriffe bei Erkrankungen des Darms, aller weiterer inneren Organe im Bauchraum inklusive Leistenbrüchen und Hernien, auf die Proktologie sowie die onkologische Chirurgie. Das Gefäßzentrum mit den Bereichen Angiologie und Gefäßchirurgie gehört zu den Vorreitern in Deutschland. Im einzigen linksrheinischen Krankenhaus der Stadt Düsseldorf kümmern sich pro Jahr rund 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ca. 12.000 stationäre und 20.000 ambulante Patientinnen und Patienten.

www.schoen-klinik.de/duesseldorf

Über die SCHÖN KLINIK GRUPPE

Die 1985 gegründete Schön Klinik Gruppe ist die größte familiengetragene Klinikgruppe Deutschlands. An 17 Kliniken und 34 ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen in Deutschland und Großbritannien arbeiten rund 14.300 Mitarbeitende, um täglich die beste Behandlungsqualität für gesetzlich und privat versicherte Patient:innen zu erzielen. Das Portfolio umfasst Schwerpunktversorger, Grund- und Regelversorger sowie Fachkliniken in den Bereichen Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie und Rehabilitation.

www.schoen-klinik.de

Quelle: Pressemeldung, 16.10.2023