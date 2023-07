Schwarzwald-Baar Klinikum: Jahresabschluss 2019 (Pressemitteilung).

Villingen-Schwenningen/Donaueschingen. Der Aufsichtsrat des Schwarzwald-Baar Klinikums hat am 16. Juli 2020 den Jahresabschluss für das Vorjahr festgestellt. Der Umsatz ist gestiegen, und insgesamt wurden noch nie so viele Patienten stationär behandelt wie in 2019. Das Klinikum konnte die Belegschaft aufstocken, vor allem im

Pflegedienst verzeichnet die Einrichtung zusätzliche Vollkräfte. Von den in

2019 getätigten Investitionen in Personal, Expertenwissen und Ausstattung

profitieren vor allem die Patienten.

„2019 haben wir so viele Patienten stationär behandelt wie noch nie“, so Dr.

Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar Klinikums. Die

Leistungszahlen sind im vergangenen Jahr im stationären Bereich noch einmal

nach oben geklettert: Das SchwarzwaldBaar Klinikum verzeichnet für 2019

insgesamt 50.252 stationär und 158.472 ambulant versorgte Patienten.

Durchschnittlich war ein stationär aufgenommener Patient 5,9 Tage im Klinikum,

die Auslastung lag bei knapp 75 Prozent. Bei den geborenen Kindern gab es

erneut

einen Rekord: 2.581 Babys kamen 2019 im Schwarzwald-Baar Klinikum auf die Welt.

Dabei gab es eine Drillings- und 67 Zwillingsgeburten. Zum Vergleich: 2017

waren es 2.382

Babys und 2018 insgesamt 2.517 Kinder.

„Das Klinikum wird gut angenommen, es besteht Vertrauen in die medizinische und

pflegerische Versorgung“, erklärt der Geschäftsführer. „Das freut uns

natürlich. Im Klinikalltag

wird viel von uns verlangt, trotzdem ist und bleibt unser Ziel, dass unsere

Patienten die

bestmögliche Behandlung bekommen. Dass wir unserem Anspruch trotz den täglichen

Herausforderungen mit Blick auf das Wohl unserer Patienten gerecht werden, ist

der herausragenden täglichen Leistung unserer Beschäftigten zu verdanken. Ihnen

gilt unsere besondere Anerkennung!“

Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat 2019 mit Blick auf eine qualitativ

hochwertige Versorgung sowie auf die weitere Leistungsentwicklung des Klinikums

in Sachen Personal aufgerüstet, vor allem in der Pflege: In diesem Bereich

wurde das Personal um 45 Vollkräfte verstärkt. „Das Klinikum wird als größter

Arbeitgeber in der Region positiv wahrgenommen. Im

Gegensatz zu vielen anderen Krankenhäusern kommen wir trotz des allgemein

herrschenden Fachkräftemangels ohne Honorarkräfte in der Pflege aus“, erzählt

Dr. Geiser.

Das Klinikum bietet aufgrund des ausgedehnten und spezialisierten

Leistungsspektrums

viele Einsatzmöglichkeiten für die Beschäftigten. Zudem wird das Thema Fort-

und Weiterbildungs- beziehungsweise Entwicklungsmöglichkeiten großgeschrieben.

Rund 7.500 Menschen – darunter auch viele Externe – haben beispielsweise an den

etwa 280 Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen, die die betriebseigene Akademie

für Gesundheits- und Sozialberufe 2019 angeboten hat.

„Wichtig ist uns aber nicht nur das gute Aus- und Weiterbildungsangebot für

unsere Fachkräfte“, erzählt der Geschäftsführer. „Auch in Punkto Vereinbarkeit

von Familie und Beruf ist

eine weitere positive Entwicklung absehbar: Wir haben mit der Stadt

Villingen-Schwenningen eine Erweiterung des Kooperationsvertrags über den

Betrieb der Kindertagesstätte vereinbart. Zukünftig, nach Abschluss der

aktuellen Baumaßnahmen, werden wir insgesamt

rund 100 Kita-Plätze für die Kinder unserer Beschäftigten anbieten können.“

Das Klinikum hat im vergangenen Jahr nicht nur Personal aufgestockt, sondern

auch 3,6

Millionen Euro in die medizinische Versorgung investiert: Neben weiteren

Sanierungsarbeiten am Standort Donaueschingen zählt vor allem die neue

Angiographie-Anlage zu den Ausstattungs-Highlights des Klinikums. Dank

hochauflösender Bildgebung können Blutgefäße

sichtbar gemacht und akute Schlaganfälle sowie Gefäßveränderungen im Bereich

des Gehirns minimalinvasiv versorgt werden. „Wir gehören zu den Vorreitern in

Deutschland, was

diese Methode betrifft. Die Ergebnisse der neuroradiologischen Eingriffe sind

faszinierend,

die Patienten profitieren häufig enorm davon“, meint Dr. Geiser. „Nicht zuletzt

ist es uns gelungen, dafür zwei ausgewiesene Experten dieses Fachgebiets für

das Klinikum zu gewinnen.“

Der Umsatz ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und liegt bei knapp 294

Millionen

Euro (2018 waren es 283 Millionen Euro). Trotz zunehmend herausfordernder

Rahmenbedingungen verzeichnet das Schwarzwald-Baar Klinikum ein ausgeglichenes

Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 372.000 Euro.

„Das Jahresergebnis ist ausgeglichen, darüber können wir froh sein“, erklärt

Dr. Geiser.

„Damit gehören wir zu der Minderheit der deutschen Krankenhäuser, die ihre

Investitionen

selbst finanzieren und trotzdem noch schwarze Zahlen schreiben. Die mangelnde

Investiti-

onskostenförderung des Landes Baden-Württemberg bleibt eine Achillesferse der

Krankenhausfinanzierung – das Land kommt seiner Verpflichtung nicht nach. Dabei

darf man nicht

vergessen: Es geht hier nicht einfach nur um Zahlen, sondern letztlich betrifft

das die Menschen in unserer Region und deren Gesundheitsversorgung! Denn nur,

wenn wir laufend investieren, können wir mit dem medizinischen Fortschritt

mithalten und die Voraussetzungen

schaffen, die für eine qualifizierte und möglichst optimale Patientenversorgung

notwendig

sind. Die Patienten bestmöglich zu behandeln ist und bleibt unser Ziel.“

Das laufende Jahr

Die Aussichten für das laufende Jahr dagegen sind aufgrund der aktuellen

Corona-Krise

kaum abschätzbar, für genauere Vorhersagen ist es noch zu früh. „Natürlich

verzeichnen wir

erhebliche Leistungseinbußen durch die Corona-Pandemie“, erzählt Dr. Geiser.

„Gleichzeitig

mussten und müssen wir in die Versorgung der Covid-19-Patienten sehr viel

investieren, um

eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Auch der Schutz unserer eigenen

Mitarbeiter war in den ersten Monaten ein wichtiges Thema. Wir müssen leider

davon ausgehen,

dass der Kliniken-Schutzschirm der Bundesregierung nur teilweise die enormen

Kosten und

Einbußen ausgleichen wird.“

Obwohl die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen inzwischen sehr

zurückgegangen ist,

bleibt die Situation für das Schwarzwald-Baar Klinikum belastend. „Die

Corona-Krise ist

nicht vorbei, es gibt weiterhin neue Fälle“, meint der Geschäftsführer. „Wir

müssen deshalb

dauerhaft darauf eingestellt sein, dass entsprechende Patienten und

Verdachtsfälle in unser Haus kommen – wir müssen also ‚allzeit bereit‘ sein.

Das bedeutet viel Aufwand für uns

und vor allem für unsere Mitarbeiter.“ Nichtsdestotrotz arbeitet das

Schwarzwald-Baar Klinikum aktuell daran, unter den gegebenen Umständen so gut

wie möglich zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Eine dauerhafte Veränderung hinsichtlich der Fachabteilungen und der Standorte

ist allerdings absehbar: Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 16. Juli

2020 beschlossen, dass

die Klinik für Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie nicht an den

Standort Donaueschingen zurückkehren, sondern auch zukünftig in

Villingen-Schwenningen angesiedelt

sein wird. Die Fachabteilung unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Holger

Bannasch

war im Frühjahr 2020 aufgrund der Corona-Krise vom Standort Donaueschingen nach

Villingen-Schwenningen umgezogen.

„Die Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie in direkter Nachbarschaft der

anderen

chirurgischen Abteilungen in Villingen-Schwenningen zu haben, hat viele

medizinische Vorteile“, so Dr. Geiser. „Die Zusammenarbeit in unserem

überregionalen Traumazentrum wird

deutlich erleichtert, die Anforderungen der Berufsgenossenschaft sind einfacher

umsetzbar.

Zugute kommt die Ansiedelung unter einem Dach zudem der interdisziplinären

Arbeit mit der

Frauenklinik und den onkologischen Abteilungen, wenn es beispielsweise um

Brustrekonstruktionen oder Deckungsplastiken geht.“

Eine andere Abteilung wird dafür in absehbarer Zeit an den Standort

Donaueschingen umziehen: das Kontinenzzentrum Südwest unter Leitung von Prof.

Dr. med. Daniela SchultzLampel. Die Vorbereitungen werden noch einige Zeit in

Anspruch nehmen.

„Wir haben vor, das Profil der Inneren Medizin und Altersmedizin am Standort

Donaueschingen weiter zu schärfen. Die Fachabteilung soll sich zukünftig zu

einem geriatrischen Behandlungsschwerpunkt für betagte Patienten mit

frührehabilitativem Potential aus dem gesamten Schwarzwald-Baar Kreis

entwickeln“, erzählt der Geschäftsführer.

