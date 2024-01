SRH ist neuer Träger der Klinikum Burgenlandkreis GmbH (Pressemitteilung).

Neue Geschäftsführung übernimmt ab 1. April. Standorte Naumburg und Zeitz bleiben erhalten. SRH stärkt die medizinische Versorgung in Sachsen-Anhalt. Das gemeinnützige Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH übernimmt heute (01.04.) die Trägerschaft der Klinikum Burgenlandkreis GmbH. Ende Januar hat die SRH die Gesellschaft erworben, nachdem

der Gläubigerausschuss dem entsprechenden Vorschlag der Eigenverwaltung und des Sachwalters zugestimmt

hatte. Seitdem haben sich die Verantwortlichen der SRH eng mit der

Sanierungsgeschäftsführung um Dr. Arne Berndt und Lars Frohn abgestimmt, damit

ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist.

„Das bisherige Team hat die Grundlage für eine belastbare Zukunft geschaffen.

Darauf können wir aufbauen und zusammen mit der Belegschaft daran arbeiten, das

SRH Klinikum Burgenland erfolgreich zu entwickeln“, sagt der

Vorstandsvorsitzende der SRH, Prof. Dr. Christof Hettich. In der aktuellen

Situation sei es jedoch die Hauptaufgabe der beiden Krankenhäuser, sich auf die

Behandlung von Patienten mit COVID-19 vorzubereiten. Die Chefärzte sind dazu in

engem Austausch mit den zuständigen Behörden des Burgenlandkreises.

Um die medizinische Versorgung der Menschen in Sachsen-Anhalt sicherzustellen,

bleiben die beiden Krankenhäuser in Naumburg und Zeitz erhalten. Ziel ist es,

das Profil beider Standorte zu schärfen und fachliche Synergien mit den SRH

Kliniken in der Region zu schaffen. In Zeitz soll zum Beispiel die Geriatrie um

mindestens 25 Betten erweitert werden, um den regionalen Bedarf zu decken. Die

beiden Häuser heißen künftig SRH Klinikum Naumburg und SRH Klinikum Zeitz; das

gemeinsame Dach bildet die gemeinnützige SRH Klinikum Burgenland GmbH.

Basierend auf dem Anfang des Monats verabschiedeten Personalkonzept beginnen am

8. April die Sondierungsgespräche mit der Gewerkschaft ver.di. „Wir sind in

vertrauensvollen Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung und ver.di und

wollen ausloten, wie die Vergütungsstruktur für alle Berufsgruppen verbessert

werden kann“, sagt Werner Stalla, Geschäftsführer der SRH Kliniken GmbH. Da die

Stellen im Ärztlichen Dienst und in der Pflege ausgebaut werden, ist eine

Kampagne geplant, um Fachkräfte für das Klinikum zu gewinnen.

Die Leitung der SRH Klinikum Burgenland GmbH übernehmen ab heute drei erfahrene

Führungskräfte aus der SRH: Angret Neubauer leitet das operative Geschäft. Sie

ist seit sechs Jahren Geschäftsführerin der SRH Medinet GmbH in Naumburg. Die

strategische Geschäftsführung übernimmt PD Dr. Uwe Leder. Er ist seit zehn

Jahren Geschäftsführer am SRH Wald-Klinikum Gera und seit fünf Jahren

Geschäftsführer am SRH Zentralklinikum Suhl. Um die Praxen des Klinikums (SRH

Poliklinik Burgenland GmbH) wird sich Dr. Mario Liehr kümmern. Er hat zehn

Jahre Erfahrung in der ambulanten Geschäftsfeldentwicklung und leitet die SRH

Polikliniken Gera und Suhl.

Zum 1. April sind zudem 200 Mitarbeiter der Klinikum Burgenlandkreis

Servicegesellschaft mbH in die SRH Dienstleistungen GmbH integriert worden. Sie

kümmern sich um Services wie Gastronomie, Gebäudereinigung, Hol- und

Bringdienst, Zentralsterilisation, Hausmeisterdienste und Grünanlagenpflege an

den Standorten Naumburg und Zeitz. Die SRH Dienstleistungen GmbH ist ein

Tochterunternehmen der SRH und erbringt Leistungen in den Bereichen

Gebäudemanagement, Medizintechnik, Sterilgutversorgung, Arbeitssicherheit,

Arbeitsmedizin, Reinigung und Gastronomie.

Das am 01.12.2019 eröffnete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Klinikum

Burgenlandkreis GmbH wird voraussichtlich im Mai aufgehoben. Um einen Investor

für das insolvente Klinikum zu finden, war ein Bieterverfahren eingeleitet

worden. Die SRH hat sich mit ihrem Kaufangebot durchgesetzt.

Quelle: Pressemitteilung, 01.04.2020