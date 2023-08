St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Josef Lübbers, bisher Kaufmännischer Direktor, wurde nun vom Vorstand der

Franziskus Stiftung Münster zum Geschäftsführer der St. Bernhard-Hospital

Kamp-Lintfort GmbH berufen. Gemeinsam mit Dr. Conrad Middendorf verantwortet er

nun die Geschicke des Kamp-Lintforter Krankenhauses.

Josef Lübbers ist immerhin seit 1987 im St. Bernhard-Hospitals tätig: nach der

Ausbildung in der Krankenpflege und einer Fachweiterbildung verantwortete er

viele Jahre die Internistischen Funktionsbereiche und engagierte sich in der

Mitarbeitervertretung. Berufsbegleitend studierte er „Health Care Management“

und wurde 2011 zum Kaufmännischen Direktor des Hospitals berufen.

„Mit seinen fachlichen und sozialen Kompetenzen hat sich Josef Lübbers ein

hohes Maß an Vertrauen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses und

bei der Franziskus-Stiftung Münster erworben und besonders auch zur

erfolgreichen Entwicklung des Hospitals beigetragen“ begründet Dr. Conrad

Middendorf die Entscheidung. Der Regionalgeschäftsführer der drei

niederrheinischen Kliniken der Stiftung (neben dem St. Bernhard-Hospital sind

es das Rheinische Rheumazentrum in Meerbusch-Lank und des St.

Irmgardis-Krankenhaus in Süchteln) freut sich auf die weitere Zusammenarbeit

mit Lübbers.

Die neue Doppelspitze steht gemeinsam mit den Direktoriumsmitgliedern Dr.

Wilhelm Kirschke und Willi van Stiphoudt vor wichtigen Aufgaben. Für die

Zukunft des Krankenhauses stehen entscheidende Weichenstellungen an - wie die

Personalgewinnung, denn auch das St. Bernhard-Hospital ist durch die

Personaluntergrenzen im Pflegebereich gefordert. Die Stationssanierung wird

über den ursprünglichen Planungsrahmen hinaus erweitert und schließlich ist

auch die Intensivierung der Kooperation mit den Krankenhäusern in Geldern und

Xanten ein wichtiges Thema auf ihrer Agenda.

Quelle: Pressemitteilung,

18.01.2019