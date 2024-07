St. Elisabeth Krankenhaus Mayen mit neuer kaufmännischer Direktorin (Medienmitteilung).

Christine Kaul hat zum Jahresbeginn die Kaufmännische Direktion im St. Elisabeth Krankenhaus in Mayen übernommen. Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Dr. med. Cvijetin Branding-Cvijanovic, der Pflegedirektorin Mechthild Annen und dem engagierten Team vor Ort will die 46-Jährige die etablierten Strukturen im Mayener Krankenhaus zukunftsfähig

weiterentwickeln. „Zudem ist es mir ein persönliches Anliegen, den Standort durch die Intensivierung der Zusammenarbeit im Verbund des GK-Mittelrhein zu stärken“, sagt sie.

Christine Kaul hat ihre Karriere als Krankenschwester und Fachkrankenschwester

für Intensiv- und Anästhesiepflege am Universitätsklinikum München-Großhadern

begonnen.

Nach ihrem berufsbegleitend Studium Pflegemanagement hat sie in den vergangenen

15 Jahren umfangreiche Erfahrungen in der Steuerung kommunaler und privater

Gesundheitsunternehmen gesammelt. Hierbei lag ihr Schwerpunkt vor allem in den

Bereichen Qualitäts-, Projekt- und Prozessmanagement, Medizinstrategie und

Personalmanagement. Zuletzt war die gebürtige Münchnerin Projektleiterin im

Bereich Unternehmensstrategie Medizin bei der Sana Kliniken AG.

Das St. Elisabeth Mayen ist einer von fünf Krankenhausstandorten des

GK-Mittelrhein. Die

rund 420 Mitarbeiter versorgen jährlich rund 31 000 Patienten stationär und

ambulant. Es

gibt 9 Kliniken und 6 zertifizierte Zentren. 2021 kamen 832 Kinder im Mayener

Krankenhaus

zur Welt. Zudem gibt es das Rehafit-Team vor Ort. Es bietet ambulante und

stationäre

Physiotherapie an. Das MVZ Mittelrhein komplettiert das Gesundheitsangebot mit

einer

Praxis für Chirurgie und einer Praxis für Kinder- und Jugendmedizin unmittelbar

am

Krankenhaus.

Quelle: Medienmitteilung, 06.01.2022