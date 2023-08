St. Georg Klinikum Eisenach mit neuen Aufsichtsratsmitgliedern (Pressemitteilung).

Am 14. Januar 2019 wählten die Aufsichtsratsmitglieder des St. Georg Klinikums einstimmig ihre neuen Vorsitzenden. Auf den bisherigen Vorsitzenden Sven Kost (entsandt von der Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH ) folgt nun Ingo Wachtmeister

(entsandt von der Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion gGmbH), auf den stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Wagner (entsandt von der

Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der

Wartburgregion gGmbH) folgt Ursula Becker-Rathmair (entsandt von der

Krankenhaus Eisenach gGmbH)

Ich danke den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden für die hervorragende

Zusammenarbeit und wünsche unseren neuen Vorsitzenden gutes Gelingen und Gottes

Segen für die anstehenden Aufgabe, so Geschäftsführer Thomas Breidenbach im

Anschluss an die Wahlen.

Turnusmäßig stand nach vier Jahren die Neuwahl an, bei der es einige Regeln zu

befolgen gibt. Diese ergeben sich aus der besonderen Trägerschaft des St. Georg

Klinikums. Jeweils zu 50 % liegt diese in kommunaler sowie in kirchlicher

Hand. Während die kommunale Trägerschaft nochmals gesplittet ist in einen

städtischen Anteil und einen Anteil des Wartburgkreises, teilen sich die

evangelische und die katholische Kirche ihren Anteil. Alle Gesellschafter

entsenden Mitglieder in den Aufsichtsrat des Klinikums. Den Vorsitz und dessen

Stellvertretung übernehmen abwechselnd ein kommunaler und ein kirchlicher

Vertreter.

Der Aufsichtsrat – bestehend aus elf Mitgliedern – ist neben der

Gesellschafterversammlung das wichtigste Entscheidungsgremium für das Klinikum.

Auch die Mitarbeitervertretung des St. Georg Klinikums besetzt zwei Sitze und

hat somit eine starke Stimme. Zu den Aufgaben des Aufsichtsrates, der regulär

vier Mal jährlich zusammenkommt, gehören u.a. strategische Weichenstellungen,

die Empfehlung des jährlichen Wirtschaftsplans an die Gesellschafter, die

Beratung und Entlastung des Geschäftsführers oder die Bestellung von

Prokuristen sowie die Besetzung von Chefarztpositionen.

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2019