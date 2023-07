St. Josef Krankenhaus GmbH Moers mit neuer Kaufmännischer Direktorin (Pressemitteilung).

Die St. Josef Krankenhaus GmbH hat Myriam Olschewski zum 1. Januar 2021 Prokura erteilt. Gemeinsam mit Pflegedirektor Thomas Weyers vertritt die neue Kaufmännische Direktorin die St. Josef Krankenhaus GmbH Moers und ihre Tochtergesellschaften. Myriam Olschewski ist seit mehr als 15 Jahren für die Gesellschaften

und Einrichtungen des Krankenhauses tätig, zuletzt als Assistentin der Geschäftsleitung. Sie folgt dem langjährigen Prokuristen der St. Josef Krankenhaus GmbH, Michael

Kexel, der zum Ende des Jahres seine Aufgaben übergeben hat und nach 32 Jahren

Tätigkeit in Moers in den wohlverdienten Ruhestand geht. „Das Krankenhaus und

die Einrichtungen der St. Josef Pflege GmbH lagen Herrn Kexel, der vorrangig

den finanziellen und kaufmännischen Bereich für die Gesellschaft prägte, immer

sehr am Herzen“, so Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus.

Quelle: Pressemitteilung, 06.01.2021