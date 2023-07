St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung mit neuem Kaufmännischen Direktor

St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung: Neuer Kaufmännischer Direktor / Verwaltungsleiter verlässt das Haus (Presseaussendung).

In der Krankenhausleitung des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung gibt es einen geplanten personellen Wechsel: Zum 01.07.2022 übernimmt Matthias Weber den Posten des Kaufmännischen Direktors. Er wird Verwaltungsleiter Christian Uloth nachfolgen, der zum 30.06.2022

geplant das Haus verlässt und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.

Matthias Weber tritt zum 01.07.2022 seinen Dienst als Kaufmännischer Direktor

und Mitglied der Krankenhausleitung im St. Josefs Krankenhaus Balserische

Stiftung an. Der Diplom-Betriebswirt (FH) studierte Betriebswirtschafslehre an

der Fachhochschule Nordhausen und spezialisierte sich beruflich auf die

wirtschaftliche Steuerung von klinischen Fachabteilungen. Herr Weber lebt mit

seiner Familie in der Wetterau, mit der hessischen Krankenhauslandschaft ist er

sehr gut vertraut und kann zahlreiche berufliche Erfahrungen in Kliniken

vorweisen: Von 2005 bis 2010 leitete er in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim

stellvertretend das Controlling. Danach fungierte er als Vertreter des

Verwaltungsdirektors und Leiter des Controllings im Mathilden-Hospital in

Büdingen. Von 2013 bis 2021 war Herr Weber an der Klinikum Darmstadt GmbH als

stellvertretender Leiter von Finanzen und Controlling und als Kaufmännischer

Direktor am dortigen MVZ tätig.

Herr Weber freut sich auf die Aufgabe als Kaufmännischer Direktor und betont:

„Am St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung reizen mich einerseits die

hochwertige medizinische Versorgung sowie die gelebten christlichen Werte und

andererseits die wirtschaftliche Stärke und die gemeinnützige Ausrichtung des

Hauses. Das ist, wie ich finde, eine sehr wertvolle Kombination, die ich gern

mit weiterentwickeln möchte. Zudem erlaubt es die Größe des Hauses, viele

Mitarbeiter persönlich zu kennen, was mir für meine Arbeit sehr wichtig ist.“

Geschäftsführer Andreas Leipert freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen

Kaufmännischen Direktor und dankt seinem Vorgänger Herrn Uloth für dessen

Engagement zum Wohl des Hauses: „Wir sind sehr froh, mit Herrn Weber einen

erfahrenen Kaufmännischen Direktor gewonnen zu haben, der über eine

umfangreiche Qualifikation verfügt und seine langjährige Erfahrung in

verschiedenen Führungspositionen in unser Krankenhausunternehmen einbringt.

Dazu wünschen wir ihm gutes Gelingen und viel Erfolg. Seinem Vorgänger Herrn

Uloth sind wir sehr dankbar für all das, was er in den vergangenen Jahren

aufgebaut und geleistet hat. Neben vielen weiteren Aufgaben war Herr Uloth

besonders während der Coronapandemie ein unverzichtbares Mitglied in der

Krankenhauseinsatzleitung und hat einen wichtigen Beitrag geleistet, unser

Krankenhaus gut durch die Pandemie zu führen.“

Quelle: Presseaussendung, 04.07.2022