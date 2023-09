St. Marien-Krankenhaus Siegen erstmalig mit Medizinischem Direktor (Pressemitteilung).

Zum 1. Januar 2020 wird Prof. Dr. med. Frank Willeke (56) erster Medizinischer Direktor der Marien Kliniken - St. Marien-Krankenhaus Siegen. Damit wird die Betriebsleitung des Krankenhauses erstmalig durch ein hauptamtliches Direktorium, bestehend aus Verwaltungs-, Medizinischem - und Pflegedirektor, wahrgenommen.

"Mit Professor Frank Willeke bereichert ein überregional anerkannter Mediziner

das Krankenhausdirektorium", sagt Hauptgeschäftsführer Hans-Jürgen Winkelmann.

"Gemeinsam mit ihm werden wir unser St. Marien-Krankenhaus stärken und das

Zusammenwachsen der Krankenhäuser in der Allianz Siegener Kliniken unter

Berücksichtigung unserer Individualität weiter vorantreiben."

Prof. Frank Willeke erhielt seine Ausbildung in Düsseldorf (Sandmann und

Röher), fast zehn Jahre in Heidelberg (Herfarth) und sechs Jahre am Uniklinikum

in Mannheim (Post). Seine chefärztliche Tätigkeit in Siegen hat er im Jahre

2006 aufgenommen.Prof. Willeke wird weiterhin die Allgemein- und

Viszeralchirurgie des St. Marien-Krankenhauses verantworten. Die Gefäßchirurgie

wird als eigenständige Klinik weiterentwickelt werden.

Die Marien Kliniken - St. Marien-Krankenhaus Siegen ist eine Krankenhaus der

Schwerpunktversorgung mit 429 Betten. Jährlich werden dort 22.000 Patienten

stationär und 60.000 ambulant behandelt. Über 15.000 ambulante und stationäre

operative Eingriffe werden dabei in zwölf Operationssälen vorgenommen. Es

bildet als die bedeutendste Sparte der Marien Gesellschaft Siegen. Das

Unternehmen entwickelte sich in den letzten zwölf Jahren zu einem der größten

der Region. Erst im vergangen Jahr erfolgte die Umwandlung der ursprünglichen

St. Marien-Krankenhaus Siegen gGmbH mit ihren Tochtergesellschaften hin zu dem

integrierten Gesundheitsunternehmen mit sechs Sparten und über 2.000

Mitarbeitenden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Quelle: Pressemitteilung, 23.10.2019