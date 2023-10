St. Martinus Krankenhauses Langenfeld mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Sven Mitteldorf hat zum 1. März 2021 die Position des Kaufmännischen Direktors am St. Martinus Krankenhauses in Langenfeld übernommen. Der Diplom-Kaufmann hat nach Abschluss seines dualen Studiums an der FOM mit den Schwerpunkten Controlling und Unternehmensführung ein zweijähriges Management-Trainee-Programm

absolviert. Danach war er bis zu seinem Eintritt bei der GFO für den Bereich „Wirtschaftlichkeit“ bei der Ategris GmbH, dem Verbund der diakonischen Krankenhäuser in Mülheim mit Einrichtungen im

Ruhrgebiet, tätig.

Eine der Hauptaufgaben des neuen Kaufmännischen Direktors besteht in der

nachhaltigen Stabilisierung der finanziellen Situation des St. Martinus

Krankenhauses. Wichtig ist Sven Mitteldorf aber auch die enge Zusammenarbeit

mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Alexander Klink und der Pflegedirektorin Maria

Wittke.

Quelle: Pressemitteilung, 24.03.2021