Stabsstelle Unternehmensentwicklung bei der Oberschwabenklinik gGmbH (OSK) neu besetzt (Pressemitteilung).

Julia Baule hat die Stabsstelle Unternehmensentwicklung bei der Oberschwabenklinik gGmbH (OSK) übernommen. Sie wechselt von der Klinikgruppe Hirslanden in der Schweiz zu dem kommunal getragenen Verbund im Landkreis Ravensburg. Die 36-Jährige freut sich auf ein spannendes Aufgabenfeld bei der OSK.

„Es geht nicht einfach darum, ein Unternehmen zu optimieren, sondern ihm in einem viel weiteren Kontext eine neue strategische Ausrichtung zu geben“, sagt sie. Bei

solch einem Vorhaben mitzuwirken, sei eine fast einmalige Chance, zumal in

einer äußerst interessanten Region. In den ersten Wochen aber gehe es zunächst

einmal darum, zuzuhören und sich zu informieren. „Man kann nur etwas

entwickeln, das man kennt“, betont Julia Baule.

Erfahrungen hat sie zuletzt zweieinhalb Jahre lang bei Hirslanden, der größten

Klinikgruppe in der Schweiz, gesammelt. Für sieben Kliniken im Dreieck

Basel-Luzern-St. Gallen war sie für das „Regionale Business Development“

zuständig und hat sowohl strategische als auch operative Projekte betreut. Vor

ihrer Zeit in der Schweiz war Julia Baule drei Jahre lang für die deutsche

Helios-Gruppe tätig. Sie hat ein deutschlandweites Management-Trainee

durchlaufen und war Assistentin der Geschäftsführung am Helios-Spital in

Überlingen.

Der Bodenseeregion war Julia Baule, die aus dem Raum Karlsruhe stammt, schon

davor verbunden. An der Zeppelin-University in Friedrichshafen hat sie den

Masterabschluss für Corporate Management und Economics abgelegt. Vorausgegangen

war ein Studium „International Business“ an der Dualen Hochschule

Baden-Württemberg mit Praxisphasen bei B. Braun Aesculap. Bis zum Physikum

hatte sie zuvor Humanmedizin in Freiburg studiert.

An der OSK arbeitet sie unmittelbar den Geschäftsführern Prof. Dr. Oliver

Adolph und Michael Schuler zu. „Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat erarbeiten wir

aktuell eine neue Medizinstrategie für die OSK, die den Klinikverbund in eine

sichere Zukunft führen und die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ

hochwertiger Medizin langfristig sicherstellen soll", sagt Prof. Adolph. „Die

Unternehmensentwicklung wird dabei in den nächsten Jahren eine überaus wichtige

Rolle spielen.“

Quelle: Pressemitteilung, 15.10.2021