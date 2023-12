Städtische Kliniken Mönchengladbach mit neuem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilung).

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach haben einen neuen Leiter für ihre Öffentlichkeitsarbeit: René Hartmann (32) ist seit dem 1. Juni für den Gesamtbereich Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing) des Eli verantwortlich. Leiter des Marketings bleibt Tobias

Mahnke. Hartmann kennt sowohl die Stadt als auch das Gesundheitswesen der Region bestens. Der gebürtige Mönchengladbacher arbeitete 10 Jahre bei der Santander Consumer Bank

AG in Mönchengladbach, zeitweilig als Leiter interne Kommunikation und zuletzt

als Kommissarischer Leiter Communications. Anschließend war er bei der Aareal

Bank AG in Wiesbaden Manager Group Communications. Seit über 15 Jahren

engagiert er sich ehrenamtlich im Deutschen Roten Kreuz Mönchengladbach und ist

dort seit 2012 verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und den

Katastrophenschutz.

Geschäftsführer Thorsten Celary: „Wir haben während der Pandemie erlebt, wie

wichtig nicht nur die Kommunikation nach außen, sondern auch zu unseren

Mitarbeiter*innen ist. Unser Haus hat eine Reihe von spannenden Kooperationen

angestoßen und viele Entwicklungsprojekte in der Pipeline. Diesen spannenden

Prozess für alle Beteiligten und die Öffentlichkeit transparent zu machen, ist

mir ein wichtiges Anliegen, bei dem Herr Hartmann entscheidende Impulse geben

wird.“

René Hartmann freut sich auf die neue Aufgabe in seiner Heimatstadt: „In einer

Klinik gibt es eine Reihe von Prozessen, bei denen die Qualität der

Kommunikation mit über den Erfolg entscheidet: Wir wollen unseren Mitarbeitern

die Strategie des Hauses erläutern und den Patienten erklären, was sie bei

ihrer Behandlung in unserem Krankenhaus konkret erwartet. Außerdem fühlen wir

uns als einer der großen Arbeitgeber der Stadt und kommunales Unternehmen der

Region, den Menschen, Vereinen und Unternehmen Mönchengladbachs verpflichtet.

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.“

Quelle: Pressemitteilung, 09.06.2021