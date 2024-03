Städtisches Klinikum Dresden komplettiert Direktorium

Städtisches Klinikum Dresden mit neuem Kaufmännischen Direktor (Medienmitteilung).

zum 1. April ist das Direktorium des städtischen Klinikums mit dem Dienstantritt des Kaufmännischen Direktors Dirk Köcher wieder komplett. Der gebürtige Rheinländer aus der Nähe von Köln lebt seit mehr als 20 Jahren in der Region Dresden und ist zuletzt in verantwortlicher Position für Krankenhausstandorte

in Freital und Dippoldiswalde tätig gewesen. Die Gesundheitslandschaft in Sachsen und deren Akteure sind ihm deshalb gut bekannt.

Das theoretische Rüstzeug für seine Arbeit hat sich der diplomierte

Betriebswirt während seiner Offizierslaufbahn an der Universität der Bundeswehr

München im Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt

Gesundheitsökonomie erworben. Zusätzlich hat er berufsbegleitend an der Dresden

International University von 2007 bis 2009 noch seinen MBA absolviert. Nach der

Zeit in der Bundeswehr ist er 2009 an die Weißeritztal-Kliniken gewechselt, zu

denen die Standorte Freital und Dippoldiswalde gehören. Träger der Häuser ist

seit 2014 die Helios Kliniken GmbH.

Die Größe des Städtischen Klinikums Dresden und das breite Spektrum, verbunden

mit einem engagierten Zukunftskonzept sind unter anderem Gründe für seinen

Wechsel gewesen. Groß umstellen muss er sich nicht. „Das Ziel lautet für alle,

die bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten. Mit hoher Qualität

und zufriedenen Patienten wird es auch einfacher, die nötige Wirtschaftlichkeit

für alle Häuser unterschiedlicher Trägerschaft sicherzustellen“, unterstreicht

er. Ansätze für gute Prozesse und Digitalisierung bringt er aus seinen

bisherigen Tätigkeiten mit. Ihm ist dabei wichtig, die Zusammenarbeit mit

anderen Krankenhäusern der Region weiter voranzutreiben. Dabei profitiert er

auch von seiner Erfahrung aus der Sächsischen Krankenhausgesellschaft, wo er

seit einigen Jahren den Fachausschuss für Krankenhausorganisation leitet. In

dieser Funktion hat er Kontakt mit verschiedenen Trägern vom kleinen

Regelversorger bis zum große Maximalversorger gehabt. Die medizinische

Versorgung der Menschen in der Region bestmöglich sicherzustellen, verbindet

aus seiner Sicht alle.

Im städtischen Klinikum möchte er vor Ort Ideen aufnehmen und schauen, was dazu

gehört, sie in der Zukunft zu entwickeln. Wichtige Themen bundesweit sind die

fortschreitende Spezialisierung und Zentralisierung, die auch im

Zukunftskonzept einen wichtigen Platz einnehmen. „In den nächsten Wochen und

Monaten möchte ich die vier Krankenhausstandorte und das Bildungszentrum

kennenlernen, die Wünsche, Interessen und Nöte in den einzelnen Bereichen mit

den Rahmenbedingungen abgleichen.“

Dirk Köcher ist verheiratet und hat zwei Kinder, der Lebensmittelpunkt der

Familie liegt in Dresden. Den Ausgleich zu seinen dienstlichen

Herausforderungen findet er in der Familie, beim Sport und bei langen

Spaziergängen mit dem Hund. Herzlich willkommen.

Quelle: Medienmitteilung, 01.04.2022