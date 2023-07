Staffelübergabe im Vorstand der Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG (Pressemitteilung).

In den ViDia Christliche Kliniken ging zum 31.12.2019 eine Ära zu Ende: Prof. Dr. Jürgen Biscoping, Mitglied des Vorstands der Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG, verabschiedete sich nach fast 28-jährigem Wirken in den ViDia Kliniken und zuvor in den St. Vincentius-Kliniken in den

Ruhestand. Prof. Biscoping war außerdem über 23 Jahre lang Direktor der Klinik

für Anästhesie und Operative Intensivmedizin in den St. Vincentius-Kliniken.

Als seinen Nachfolger im Vorstand der Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG

berief der Aufsichtsrat zum 1. Januar 2020 Prof. Dr. Karl-Jürgen Lehmann,

Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Er

verfügt über langjährige Erfahrung als Ärztlicher Direktor der St.

Vincentius-Kliniken sowie als Mitglied im Aufsichtsrat der

Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG. Prof. Lehmann wird seine Aufgaben als

Vorstandsmitglied zusätzlich zu seiner Verantwortung als Klinikdirektor

wahrnehmen.



Maßgebliche Mitgestaltung der Zukunft der ViDia Kliniken

In seiner Tätigkeit als Vorstand war Prof. Biscoping maßgeblich an einer

Vielzahl wegweisender Entscheidungen beteiligt. Zu den Meilensteinen zählen

unter anderem:

Etablierung einer eigenen Führungskräfteentwicklung

Planung und Ausgestaltung zahlreicher Baumaßnahmen, allen voran die Planung des

Neubaus der St. Vincentius Kliniken, außerdem Maßnahmen für die Nuklearmedizin,

für OP-Säle und Intensivstationen in der Südendstraße sowie für den

Kindergarten Vinzentino

Fusion mit dem Diakonissenkrankenhaus zu den ViDia Christliche Kliniken

Karlsruhe einschließlich der Entwicklung eines Medizinkonzepts

Richard Wentges, Vorstandsvorsitzender der Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG,

sagte anlässlich des Abschieds von Prof. Biscoping: „Sie haben wie kaum ein

anderer in den vergangenen 28 Jahren diese Kliniken mitgeprägt. Dabei war Ihr

Handeln stets bestimmt durch Unbestechlichkeit, Gradlinigkeit, Fachlichkeit,

natürliche Autorität und Ruhe. Hinter all dem stand und steht Ihre

ausschließliche Ausrichtung am Wohl unserer Kliniken. Im Namen der ViDia

Christliche Kliniken Karlsruhe möchte ich Ihnen ganz herzlich Dank sagen für

Ihr ungeheures Engagement, Ihr Können und Ihre Leistungen.“



Wegweisende Leistungen in Praxis und Lehre

In seiner Zeit als Klinikdirektor hat Prof. Biscoping das Profil der Klinik für

Anästhesie und Operative Intensivmedizin maßgeblich geformt. Unter seiner

Leitung hat er neue Verfahren, insbesondere im Bereich der Regionalanästhesie,

etabliert und konnte wesentlich zur Fortentwicklung der chirurgischen Kliniken

beitragen. Vor allem im Bereich der Hämotherapie setzte er weitreichende

Akzente: zunächst im Rahmen der Eigenblutspende und vor einigen Jahren durch

die Einführung des Patient-Blood-Management. Die St. Vincentius-Kliniken

gehören dank des Engagements von Prof. Biscoping deutschlandweit zu den

führenden Kliniken auf diesem Gebiet.

Zudem wirkte Prof. Dr. Biscoping in zahlreichen Gremien an der

Weiterentwicklung seines Fachgebietes mit und war als aktives Mitglied vielfach

beratend tätig. Für seine beruflichen Leistungen wurde Prof. Biscoping unter

anderem ausgezeichnet mit der Ehrenmitgliedschaft der DAAF (2019), der

Ehrenmedaille des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten (2019), der

Anästhesie-Ehrennadel in Silber (2005) und in Gold (2015) des Bundesverbands

Deutscher Anästhesisten BDA sowie mit der Ehrennadel in Gold (2015) der DGAI

und mit dem Hans-Killian-Preis der European Society of Regional Anaesthesia

(1984).



Neu im Vorstand: Prof. Dr. Karl-Jürgen Lehmann

Nachfolger von Prof. Jürgen Biscoping im Vorstand der

Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG ist Prof. Dr. Karl-Jürgen Lehmann, der die

Kliniken bereits seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen mitgestaltet und

prägt. Prof. Lehmann ist seit November 1999 Direktor der Klinik für

Diagnostische und Interventionelle Radiologie und leitet nach der Fusion der

St. Vincentius-Kliniken mit dem Diakonissenkrankenhaus seit Februar 2017 die

Kliniken an beiden Standorten über eine standortübergreifende Struktur. Über

seine Verantwortung als Klinikdirektor hinaus hat Prof. Lehmann fast 13 Jahre

lang als Ärztlicher Direktor die St. Vincentius-Kliniken mitgestaltet. Darüber

hinaus war er von Juli 2015 bis November 2019 Mitglied im Aufsichtsrat der

Vincentius-Diakonissen-Kliniken gAG.

Der Vorstandsvorsitzende der ViDia Kliniken Richard Wentges sagte anlässlich

der Berufung von Prof. Lehmann in den Vorstand: „Wir begrüßen es

außerordentlich, Herrn Prof. Lehmann als äußerst erfahrenen und kompetenten

Mitstreiter in unserem Vorstand aufzunehmen. Er hat die Entwicklung unserer

Kliniken bereits seit zwei Jahrzehnten mit großer Klarheit und Weitsicht

verantwortungsvoll mitgeprägt. Für die weitere Arbeit des Vorstands und auch in

seiner Funktion als Klinikdirektor ist Herr Prof. Lehmann ein wertvoller

Partner auf dem Weg in die Zukunft der ViDia Kliniken.“

Quelle: Pressemitteilung, 20.01.2020