Stationäre Akutversorgung im Krankenhaus Stadtlohn endet dieses Jahr

Stationäre Versorgung in Stadtlohn endet in diesem Jahr und somit eher als ursprünglich geplant (Klinikum Westmünsterland).

Wie bereits berichtet bündelt das Klinikum Westmünsterland schrittweise die stationäre Versorgung im Nordkreis am St. Marien-Krankenhaus Ahaus. Jetzt stehen die Umzugstermine der Abteilungen des Stadtlohner Krankenhauses fest. Am 15. Juni 2022 wird die stationäre Versorgung in der Allgemein- und

Unfallchirurgie vor Ort beendet und mit der chirurgischen Versorgung am Standort Ahaus zusammengelegt. Ab Oktober diesen Jahres folgen dann die weiteren Abteilungen. Die Umzüge werden spätestens bis zum Ende des Jahres

vollständig abgeschlossen sein. Die stationäre Akutversorgung in Stadtlohn endet somit noch in diesem Jahr.

Das stationäre Team der Allgemein- und Unfallchirurgie wird ab dem 15. Juni mit

der Ahauser Unfallchirurgie und der Allgemeinchirurgie im St.

Marien-Krankenhaus zusammengeführt. Geplante Aufnahmen im Bereich der Chirurgie

können noch bis zum 8. Juni stattfinden. Die chirurgische Notfallversorgung

findet bis einschließlich zum 14. Juni statt. Im Bereich des Medizinischen

Versorgungszentrums wird es weiterhin ein ambulantes chirurgisches Angebot zur

Sicherung der chirurgischen Grundversorgung in Stadtlohn geben.

[...]

Auch die Umzugstermine der weiteren Abteilungen in Stadtlohn stehen nun fest.

Die Umzüge werden im Oktober 2022 beginnen und bis spätestens zum Ende des

Jahres vollständig abgeschlossen sein. Damit endet die stationäre Versorgung in

Stadtlohn in diesem Jahr und somit eher als ursprünglich geplant. Die frühere

Zusammenlegung kann aufgrund der zügigen Schaffung aller Voraussetzungen an den

aufnehmenden Standorten erfolgen, ist allerdings auch aufgrund von personellen

Engpässen am Standort Stadtlohn sowie einer sich zunehmend verschlechternden

wirtschaftlichen Lage zwingend erforderlich.

[...]

Quelle: Klinikum Westmünsterland, 24.05.2022