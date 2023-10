Stellungnahme zum Artikel: War der Kauf der Paracelsus-Klinik Osnabrück ein großer Fehler? (Niels-Stensen-Kliniken).

1. Zur Krankenhausplanung Im oben genannten Artikel heißt es, das Marienhospital Osnabrück (MHO) und das Klinikum Osnabrück (KOS) konkurrierten um die Versorgungsaufträge für Neurologie und Neurochirurgie. Und weiter: Wird eine Klinik verkauft, gehen die Versorgungsaufträge grundsätzlich an das Land zurück. Diese Darstellung entspricht den Wünschen des Klinikums. Die Rechtslage ist indes eine andere:

Das Marienhospital hat die Paracelsus-Klinik Osnabrück gekauft unter der

Bedingung, dass die Versorgungsaufträge, insbesondere für Neurochirurgie und

Neurologie, an das MHO übergehen. Für einen solchen Trägerwechsel ist nach dem

Niedersächsischen Krankenhausgesetz (§ 12 NKHG) die Zustimmung des Landes

erforderlich. Wird diese erteilt, gehen grundsätzlich sämtliche

Versorgungsaufträge des Verkäufers auf den Käufer über. Stimmt das Land nicht

zu, bleiben die Versorgungsaufträge bei der Paracelsus-Klinik – und der

Kaufvertrag würde in diesem Fall nicht zustande kommen. Für einen Wechsel der

Versorgungsaufträge an das Klinikum gibt es also in diesem Verfahren rechtlich

keinen Raum.

2. Zu den Aussagen von Herrn Küster, Geschäftsführer des Klinikum Osnabrück

Es ist ein bisher einmaliger Vorgang in der Gesundheitsregion Osnabrück, dass

ein Krankenhausgeschäftsführer einem anderen Krankenhaus und somit den dort

tätigen Mitarbeitenden die medizinische und pflegerische Kompetenz abspricht.

Am Natruper Holz wurden in der Vergangenheit und werden zukünftig auf höchstem

Niveau Schlaganfallpatienten versorgt. Es steht außer Frage, dass dafür auch

das Klinikum Osnabrück eine hohe Fachlichkeit vorhält. Für die Patientinnen und

Patienten bietet ein solch vielfältiges Angebot nur Vorteile, da sie

entsprechend der spezifisch neurologischen Erkrankung und ihrer persönlichen

Präferenz zwischen zwei hochspezialisierten Krankenhäusern wählen können. Wenn

Hr. Küster behauptet, dass die neuromedizinischen Strukturen am Natruper Holz

bereits durch das Klinikum Osnabrück angeboten würden, verbreitet er bewusst

unwahre Tatsachen. Denn das Klinikum Osnabrück hat keinen neurochirurgischen

Versorgungsauftrag. Daher hatte sich das Klinikum im Rahmen eines

Kooperationsvertrags bereits 2014 verpflichtet, einen Großteil der

neurochirurgischen Patienten an den Standort Natruper Holz zu verlegen, da dort

die vollständige und umfassendere Expertise vorgehalten wird. Dass sich das

Klinikum Osnabrück an diese Verpflichtung in der Vergangenheit nicht gehalten

hat und erhebliche Vertragsstrafen an Paracelsus zahlen musste, insofern auch

bewusst gegen das Patientenwohl agiert hat, verschweigt Hr. Küster leider. Auch

sagt der KOS-Geschäftsführer nicht, dass das Klinikum mit einer extrem kleinen

Mannschaft die neurochirurgischen Leistungen erbringt. Gerade einmal drei

Fachärzte sind am Standort geführt. Im Neurozentrum am Natruper Holz sind

bereits heute elf Fachärzte tätig. Es scheint ein aus unserer Sicht

beschämendes Niveau in der Außendarstellung des KOS erreicht zu sein, wenn

bewusst mit Unwahrheiten agiert wird. So hat Herr Küster sich bereits in der

vergangenen Woche einen verbalen Fehlgriff erlaubt, indem er gegenüber OS-Radio

wahrheitswidrig erklärte, dass es in Bezug auf den Standort Natruper Holz „nie

einen Konsens zwischen dem KOS und den Niels-Stensen-Kliniken gegeben habe“.

Nach Vorlage eben dieses Konsenspapiers, das auch dem Staatssekretär vorliegt,

hat OS-Radio den Beitrag folgerichtig aus dem Netz genommen.

3. Was muss nun weiter geschehen?

Aus unserer Sicht ist eine Sachentscheidung des Ministeriums nun noch

dringender zeitnah erforderlich. Abgesehen davon sollte das Klinikum die

öffentliche Geringschätzung der Mitarbeitenden am Natruper Holz zurücknehmen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten hier zu Recht eine

Entschuldigung.

Quelle: Niels-Stensen-Kliniken, 05.10.2020