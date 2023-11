Südbrandenburger Sana Kliniken 2023 mit neuer Geschäftsführung

Geschäftsführung der Sana Kliniken Niederlausitz und des Sana-Herzzentrums Cottbus wechselt (Presseaussendung).

Die Zukunft der Medizin bei Sana ist vernetzt. Deshalb stellt die Sana Kliniken AG als einer der größten Gesundheitsakteure die Weichen in Südbrandenburg neu. Ab 1. Januar 2023 übernimmt Marc Bernstädt als erfahrener Klinikmanager die Geschäftsführung der Sana Kliniken Niederlausitz und spätestens

zum 1. April auch die Geschäftsführung des Sana-Herzzentrum Cottbus. Der 37-jährige Leipziger folgt damit in der Niederlausitz auf Sadık Taştan, der im neuen Jahr

für die Sana Kliniken AG an die Universitäts- und Rehabilitationsklinik Ulm

wechselt. Jean Franke wird sich spätestens ab dem 1. April auf eigenen Wunsch

neuen Aufgaben in der Brandenburger Krankenhauslandschaft widmen und die Sana

Klinken AG verlassen.

Eine patientenorientierte und zukunftssichere Gesundheitsversorgung der

Menschen in der Lausitz liegt der Sana Kliniken AG am Herzen. Als einer der

größten privatwirtschaftlich organisierten Klinikbetreiber in Deutschland hatte

Sana deshalb im Januar 2022 die Mehrheitsanteile an den Sana Kliniken

Niederlausitz mit Krankenhausstandorten im brandenburgischen Senftenberg und

Lauchhammer vom Landkreis Oberspreewald Lausitz übernommen. Das

Sana-Herzzentrum Cottbus ist bereits seit dem 1. April 2000 vollständige

Tochter der Sana Kliniken AG. So reihen sich die Sana Kliniken Niederlausitz in

das enge Sana-Versorgungsnetzwerk ein, das von Dresden über Hoyerswerda,

Cottbus, Lübben und Königs Wusterhausen bis nach Berlin reicht. Die

Zusammenarbeit über die Standorte in Südbrandenburg soll nun noch weiter

gestärkt werden. „Deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit Marc Bernstädt

eine erfahrene, kompetente und emphatische Führungskraft gewinnen konnten, der

in seiner beruflichen Laufbahn bereits verschiedene Krankenhäuser geleitet und

zuletzt einen Klinikverbund aus vier Häusern unterschiedlicher

Versorgungsstufen als Geschäftsführer verantwortet hat“, sagt Sana

Regionalgeschäftsführer Dr. Christian von Klitzing. „Marc Bernstädt wird die

Herausforderungen in der Gestaltung von integrierten Versorgungspfaden als

versierter Kenner der Krankenhauslandschaft und des Gesundheitswesens aktiv

anpacken und die Zusammenarbeit von Spitzenmedizinern über unsere Standorte in

der Lausitz weiter fördern.“

Marc Bernstädt übernimmt Geschäftsführung in Südbrandenburg

Marc Bernstädt studierte an der Universität Leipzig Betriebs- und

Wirtschaftswissenschaften und ging seine ersten Schritte in der

Gesundheitsbranche bereits früh. Seit dem Jahr 2017 trägt der 37-Jährige

Managementverantwortung im Krankenhaus – zunächst als stellvertretender

Krankenhausdirektor, dann als Krankenhausdirektor, später als Geschäftsführer

und zuletzt als Cluster-Geschäftsführer der vier Helios Kliniken in

Oberbayern.

„Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben, die in der Lausitz vor mir liegen.

Beste Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft sind

bereits geschaffen. Das bundesweit renommierte Sana-Herzzentrum Cottbus steht

für ausgezeichnete medizinische Expertise auf Spitzenniveau und ausgezeichnete

Qualität in der Patientenversorgung verbunden mit einer herausragenden

Patientenzufriedenheit und Weiterempfehlungsquote. Die Sana Kliniken

Niederlausitz überzeugen durch ein ausgezeichnetes medizinisches

Leistungsspektrum, dass es weiter auszubauen und zu profilieren gilt. Dabei

spielen die guten Voraussetzungen für den Einklang von ambulanter und

akutstationärer Versorgung in der Niederlausitz eine entscheidende Rolle. Ich

freue mich darauf, gemeinsam mit den engagierten und hochmotivierten

Kolleginnen und Kollegen der Sana in der Lausitz eine vernetzte und

zukunftssichere Versorgung aufzubauen. Unsere Patienten dürfen vertrauen, dass

sie dank ausgezeichneter Qualität und ausgesprochener Patientennähe überall wo

ein Sana Logo zu sehen ist, sehr gut versorgt werden“, sagt Marc Bernstädt als

zukünftiger Geschäftsführer der Sana Kliniken Niederlausitz und des

Sana-Herzzentrum Cottbus.

Landrat begrüßt neuen Geschäftsführer

„Mit der Entscheidung für die Sana Klinken AG als strategischen Partner für die

Krankenhausentwicklung hat der Landkreis Oberspreewald-Lausitz einen sehr guten

Partner gewonnen. Dies hat Sana bereits in der strategischen und

partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen der Fortführung des

Sanierungskurses des Klinikums unter Beweis gestellt. In der Neuausrichtung der

Standorte und in der Entscheidung, die Zusammenarbeit über Standorte in der

Lausitz hinweg mit einer gemeinsamen Geschäftsführung durch Marc Bernstädt

weiter zu stärken, führt Sana diesen Kurs erfolgreich fort. Herrn Taştan gilt

mein Dank für alles Erreichte in den zurückliegenden Monaten“, sagt OSL-Landrat

Sigurd Heinze.

Sadık Taştan folgt Ruf nach Ulm

Sadık Taştan, der bereits seit dem Jahr 2015 als Klinik-Manager für Sana tätig

ist, folgt im Februar dem Ruf der Universitäts- und Rehabilitationskliniken

Ulm, die als vollständige Tochter des Universitätsklinikums für das operative

Management durch die Wahrnehmung der Geschäftsführung durch die Sana Kliniken

AG im Rahmen eines Managementvertrages unterstützt werden. Nach mehr als sechs

Jahren als Geschäftsführer des Sana-Herzzentrum Cottbus wechselte der

40-jährige Berliner im Spätsommer 2021 in die Sana Kliniken Niederlausitz und

stellte sich der Aufgabe, das Krankenhaus in die Sana-Strukturen zu integrieren

sowie organisatorisch und wirtschaftlich zu stabilisieren. Zuvor hatte er sich

bereits auf Projektebene in den Akquise- und Transformationsprozess

eingebracht. „Sadık Taştan hat einen entscheidenden Anteil daran, dass in den

Sana Kliniken Niederlausitz knapp ein Jahr nach dem Anteilskauf und dem echten

Start der Integration viele richtungsweisende Entscheidungen nicht nur

getroffen, sondern auch umgesetzt wurden und damit die notwendigen

Voraussetzungen für den Ausbau des medizinischen Spektrums geschaffen sind“,

sagt Sana Regionalgeschäftsführer Dr. Christian von Klitzing. So wurden unter

seine Führung ein Dutzend große und zukunftsweisende Themen, wie die

Zentralisierung der Speisenversorgung, die Gründung sowie Verschmelzung der

Medizinisches Versorgungszentren und die Schaffung der

24/7-Herzkatheterbereitschaft, realisiert. „Ich wünsche Sadık Taştan für seine

neuen Aufgaben in Ulm alles Gute, viel Kraft und ein starkes Team an seiner

Seite, das mit ihm gemeinsam die Herausforderungen der Gesundheitsbranche

mindestens genauso engagiert angeht, wie wir es hier in der Niederlausitz getan

haben“, so Dr. Christian von Klitzing weiter.

Jean Franke verlässt Sana Kliniken AG nach 17 Jahren

Jean Franke verlässt nach 17 Jahren die Sana Kliniken AG auf eigenen Wunsch und

widmet sich neuen Aufgaben in der Brandenburger Krankenhauslandschaft. Nach

verschiedenen Tätigkeiten bei der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg und in der

Region Ost übernahm die studierte Gesundheitsökonomin von 2014 bis 2018 die

Position der Direktorin der Sana Kliniken Sommerfeld und ab 2016 die der

Geschäftsführerin der Sana Rehabilitationsklinik Sommerfeld. Anschließend

wechselte sie als Direktorin und später als Geschäftsführerin an das Sana

Klinikum Lichtenberg, ehe sie im Spätsommer 2021 die Geschäftsführung des

Sana-Herzzentrum Cottbus übernahm. „Ich danke Jean Franke für die vielen Jahre,

in denen Sie Tag für Tag mit vollem Einsatz und Herzblut für den Erfolg der

Kliniken, die Sicherung des wichtigen Versorgungsauftrages und vor allem für

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekämpft hat. Ihr ausgesprochener

Weitblick, ihre hohe Expertise in der Gesundheitswirtschaft, ihr Mut, Dinge

anzupacken und ihre herzliche Art ist für die Immanuel Klinik Rüdersdorf und

die Immanuel Klinik Märkische Schweiz eine Bereicherung. Ich freue mich, dass

wir auch in Zukunft in der Brandenburger Krankenhauslandschaft

partnerschaftlich für das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten

zusammenarbeiten werden“, sagt Dr. Christian von Klitzing.

Über die Sana Kliniken in Südbrandenburg

In direkter Nachbarschaft betreibt die Sana Kliniken AG mit den Sana Kliniken

Niederlausitz das größte Krankenhaus der Regelversorgung in Südbrandenburg

sowie das bundesweit renommierte und unter anderem durch das F.A.Z.-Institut

mehrfach als beste Herzchirurgie Deutschlands ausgezeichnete Sana-Herzzentrum

Cottbus. Während am Standort in Cottbus mehr als 360 Mitarbeitende jährlich ca.

4.500 Patienten herzchirurgisch und kardiologisch auf höchstem medizinischen

und pflegerischen Niveau stationär behandeln, bieten die Sana Kliniken

Niederlausitz an den Krankenhausstandorten Senftenberg und Lauchhammer ein

breites Leistungsspektrum. Mehr als 1.200 Mitarbeitende sichern dort die

kompetente Versorgung von jährlich ca. 22.000 stationären und 32.000 ambulanten

Patienten. Die Sana Kliniken Niederlausitz sind Akademisches Lehrkrankenhaus

der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Mit modernster Medizintechnik,

Fachkompetenz, aktuelles Wissen und persönlicher Motivation bieten beide Häuser

dank innovativer Therapiekonzepte beste Langzeitergebnisse und größtmögliche

Sicherheit.

Quelle: Presseaussendung, 15.11.2022