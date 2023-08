Theresienkrankenhaus und Diakonissenkrankenhaus Mannheim organisieren sich um (Pressemitteilung).

Nach dem Wechsel des Diakonissenkrankenhauses in die Trägerschaft der BBT-Gruppe Anfang 2020 gibt es nun erste konkrete Ergebnisse zur Zusammenarbeit beider BBT-Häuser in Mannheim.

„Mit der Zusammenführung unserer Fachabteilungen Gynäkologie und

Geburtshilfe am Standort Diakonissenkrankenhaus realisieren wir

den ersten Schritt zur Umsetzung unserer in den letzten Monaten gemeinsam

entwickelten Medizinstrategie“ erläutert Prof. Dr. med. Markus Haass,

ärztlicher Direktor des Theresienkrankenhauses, die Entscheidung, die in

gemeinsamer Verantwortung der Direktorien beider Krankenhäuser erarbeitet

wurde.

Beide Häuser versprechen sich von der Zusammenführung eine bessere

Versorgungsqualität, eine Stabilisierung der gynäkologisch-onkologischen

Versorgungsangebote und eine Intensivierung der interdisziplinären

Zusammenarbeit als Grundlage für eine bedarfsorientierte und leistungsfähige

Weiterentwicklung dieser wichtigen Fachabteilung.

„Den weiteren Prozess wollen wir intensiv mit den Mitarbeitenden gestalten und

werden in den nächsten Wochen mit jedem Einzelnen darüber sprechen, wie wir

diesen Wechsel gestalten“ betont Geschäftsführer Werner Hemmes. Nach wie vor

werden betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

„Wenn wir bedenken, dass unsere beiden Häuser in diesem Jahr durch die

Corona-Krise in ganz besonderer Weise gefordert sind, ist es umso

bewundernswerter, wie schnell wir im Prozess der Zusammenführung erste

Ergebnisse erreichen konnten“ kommentiert Geschäftsführer Matthias Warmuth

diesen Entwicklungsschritt. „Unser Ziel ist, durch die Zusammenarbeit von

Fachabteilungen die vorhandenen Kompetenzen und Potenziale noch besser zu

nutzen, um die Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten zu

verbessern.“

Bis zum Start Anfang 2021 ist die Versorgung sichergestellt. „Nach wie vor

dürfen bei uns Kinder geboren und Patientinnen behandelt werden. Auch das

Leistungsspektrum bleibt an beiden Standorten in bewährter Form bis zum Start

am neuen Standort erhalten“ versichert Prof. Haass.

Für die Zusammenführung der beiden Fachabteilungen sind der Aufbau eines

vierten Kreißsaals, die Erhöhung der Bettenkapazitäten und die Schaffung von

zusätzlichen Familien-Zimmern geplant. Auch die OP-Kapazitäten am

Diakonissenkrankenhaus sollen ausgeweitet werden.

Ein Nachnutzungskonzept für die St. Hedwig-Klinik ist noch in Arbeit. Auf jeden

Fall verbleiben alle weiteren stationären Leistungen im Bereich der plastischen

Chirurgie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zunächst an der St. Hedwig-Klinik. Auch

die Nutzung des Gebäudes durch verschiedene Praxen wird fortgeführt.

„Mit der Zusammenführung sind eine ganze Reihe von Fragen verbunden, die wir

gemeinsam mit den Mitarbeitervertretungen und in Einzelgesprächen mit den

Mitarbeitenden in den nächsten Wochen klären wollen“ erläutert Hemmes den

nächsten Umsetzungsschritt. „Erst dann können wir die Organisationsstruktur und

damit verbunden auch alle personellen Fragen abschließend festlegen“ so

Hemmes.

„Die Zusammenführung der Gynäkologie und Geburtshilfe ist einer der bisher

einschneidendsten Schritte in der Medizinstrategie der beiden BBT-Standorte in

Mannheim. Allen Mitarbeitenden in der St. Hedwig-Klinik und im

Diakonissenkrankenhaus, die sich in den letzten Jahren mit herausragendem

Engagement eingebracht haben, um beiden Kliniken zu dem sehr guten Ruf in

Mannheim und Umgebung zu verhelfen, sei an dieser Stelle von Herzen gedankt“

unterstreicht Prof. Dr. med. Dieter Schilling, langjähriger Ärztlicher Direktor

am Diakonissenkrankenhaus und ab 1. Oktober auch Nachfolger von Prof. Dr. med.

Markus Haas in dieser Funktion am Theresienkrankenhaus.

Quelle: Pressemitteilung, 26.08.2020