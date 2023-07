Thüringen-Kliniken investieren Millionensumme in AEMP

Thüringen-Kliniken investieren Millionensumme in Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) (Pressemitteilung).

Saalfeld. Mehr als zwei Millionen Euro haben die Thüringen-Kliniken in die neue Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) investiert. In diesem Bereich werden sämtliche Medizinprodukte fachgerecht gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und verpackt. Eine funktionierende Aufbereitungseinheit ist für die tägliche Arbeit der

Thüringen-Kliniken unabdingbar“, erklärten Manuela Faber und Dr. med. Thomas Krönert.

Die beiden Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ dankten

vor allem dem Team der AEMP, die im zurückliegenden halben Jahr in einem

Interimscontainer die Aufbereitung von Medizinprodukten ermöglichte. Versorgt

werden täglich die zwölf OP-Säle und Funktionsbereiche, wie die Endoskopie,

sowie die MVZ-Praxen der Thüringen-Kliniken. „Bereits seit Oktober 2009 ist

unsere AEMP zertifiziert“, so die Geschäftsführer. Diese Qualitätssiegel seien

die nachgewiesene Befähigung, auch für externe Kunden aufbereiten zu dürfen:

„Uns liegen die sichere und qualitativ hochwertige Versorgung mit korrekt

aufbereiteten Medizinprodukten am Herzen.“

Landrat Marko Wolfram gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Manuela Faber

und Dr. med. Thomas Krönert vor der umgebauten Aufbereitungseinheit für

Medizinprodukte.Das Spektrum der aufzubereitenden Produkte reicht von der

einfachen Nierenschale bis hin zu komplexen Geräten für die Operationssäle.

Dazu gehören auch filigrane Instrumente, die bei minimal invasiven Operationen

zum Einsatz kommen. Für die Praxen werden beispielsweise das

Grundinstrumentarium, das für das Anlegen von Verbänden notwendig ist, oder

auch Fußpflegeinstrumente aufbereitet.

Landrat Marko Wolfram würdigte die Investition als zukunftsweisend: „Das

Gesundheitswesen unterliegt nicht nur in diesen Zeiten einem stetigen und

starken Wandel der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mit der modernen AEMP der

Thüringen-Kliniken können wir allen Anforderungen jederzeit gerecht werden.“

Während der Umbauzeit, vom 6. Januar 2020 bis heute, wurden die Medizinprodukte

in einem Modulsystem, das auf dem Wirtschaftshof aufgestellt war, aufbereitet.

Bis in dieser Woche wurde der komplette Maschinenpark ausgetauscht.

Quelle: Pressemitteilung, 15.05.2020