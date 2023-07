Umfirmierung zum Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg

Ab sofort heißen die Ruppiner Kliniken Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg (Pressenachricht).

Wir schlagen ein neues Kapitel auf und leiten heute die nächste Etappe unserer Unternehmensentwicklung ein: Ab sofort heißen die Ruppiner Kliniken Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg, kurz ukrb. Als Schwerpunktversorger und Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) bringen wir in 21 Fachdisziplinen

Universitätsmedizin ins Flächenland. Gemeinsam mit unseren verbundenen Universitätsklinika, dem Universitätsklinikum Brandenburg a.d. Havel sowie den Immanuel Kliniken in Bernau und Rüdersdorf engagieren wir uns, die medizinische

Versorgung, Ausbildung und Forschung bestmöglich zu fördern. Für Brandenburgs

Ärztegeneration von morgen.

Der Schritt zum Universitätsklinikum führt auch zu Anpassungen im Äußeren, im

Auftritt des Unternehmens – angefangen beim Namen und Logo. Die Umstellung des

neuen Unternehmensdesigns erfolgt ressourcenschonend sukzessive und fließend

bis zum Ende des Jahres. Die Website als zentrale Kommunikationsplattform wird

ebenfalls runderneuert. In Anlehnung an das 125-jährige Jubiläum der Ruppiner

Kliniken geht sie in 125 Tagen an den Start.

Als Rahmen für die offizielle Vorstellung und Einführung des

Universitätsklinikums Ruppin-Brandenburg haben wir einen ganz besonderen Anlass

gewählt, nämlich auf den Tag genau 125 Jahre Ruppiner Kliniken. Der 3. Mai 2022

ist also ein optimaler Zeitpunkt für diese Zäsur und ein wunderbarer Startpunkt

für die Zukunft. Freuen Sie sich mit uns auf ein neues Kapitel Klinikgeschichte

in Brandenburg!

Quelle: Pressenachricht, 02.05.2022