Umstrukturierung in der Verwaltung der Uniklinik Ulm

Neuer Geschäftsbereich Wirtschaft und Logistik am Universitätsklinikum Ulm. Das Universitätsklinikum Ulm (UKU) hat einen neuen Bereich „Wirtschaft und Logistik“ in der Klinikumsverwaltung eingerichtet. Die Leitung hat zum 1. April Holger Fitzke übernommen, der zuvor die Abteilung Materialwirtschaft im Bereich

III Finanzen/Controlling geleitet hat. Mit der Einrichtung des neuen Bereichs

strukturiert das UKU interne Verwaltungsprozesse neu, um Beschaffungsprozesse

im Klinikum weiter zu optimieren.

Mit dem Bereich „Wirtschaft und Logistik“ entsteht ein neuer, vierter

Verwaltungsbereich, in dem die Beschaffungsprozesse des Universitätsklinikums

gebündelt und zentral koordiniert werden. Die neue Struktur gewährleistet die

Versorgungssicherheit und trägt dazu bei, die Qualitäts-​ und Kostenstrukturen

zu verbessern. Dafür werden verschiedene Arbeitsbereiche, die bisher in den

Bereichen Finanzen/Controlling sowie Infrastruktur angesiedelt waren, dem neuen

Bereich zugeordnet. Dazu gehören Materialwirtschaft, Vergabemanagement und

Projekteinkauf, Zentrallager und Zentrale Dienste. Holger Fitzke ist seit

August 2005 am UKU tätig und hat zuletzt seit Dezember 2017 die Abteilung

Materialwirtschaft geleitet. In seiner neuen Position berichtet er direkt an

die Kaufmännische Direktorin Bettina Rottke. „Durch seine langjährige Tätigkeit

ist Herr Fitzke mit dem Universitätsklinikum Ulm bestens vertraut und hat in

der Vergangenheit seine fachliche Expertise und seinen strategischen Weitblick

erfolgreich unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass wir mit ihm eine

erfahrene und überaus kompetente Führungskraft für die Einrichtung des neuen

Bereichs gewinnen konnten“, so Bettina Rottke.

Quelle: Medienaussendung, 04.05.2022