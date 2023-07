Uniklinik Bonn mit Jahresergebnis von 5,6 Millionen Euro (Pressemitteilung).

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) hat sein Geschäftsjahr 2019 zum fünften Mal in Folge positiv abgeschlossen. Grund für das Jahresendergebnis von über 5,6 Millionen Euro ist eine sehr positive Leistungs- und Erlösentwicklung. Das UKB ist damit neben seiner Spitzenposition in der Wissenschaft unter den 27 Universitätsklinika in Deutschland mit bekanntem Jahresabschluss in 2019 das

wirtschaftlich erfolgreichste Universitätsklinikum in Deutschland. Auch beim

durchschnittlichen Fallschweregrad gehört der Bonner Maximalversorger zu den

Top 3 aller Universitätsklinika in Deutschland.

Für das Jahr 2019 kann das UKB zum fünften Mal in Folge einen positiven

Jahresabschluss in Höhe von 5,6 Mio. € aufweisen. Dies bestätigt die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in ihrem

UKB-Jahresbericht 2019.

Damit gehört das UKB zu den wenigen Universitätsklinika und Krankenhäusern in

Deutschland, die es schaffen, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen, einen

Überschuss zu erwirtschaften, der in voller Höhe in das Universitätsklinikum

reinvestiert wird.

Bei einer Bilanzsumme von 1,3 Milliarden € erwirtschaftete das UKB Erlöse aus

Leistungen des Krankenhauses in Höhe von 629 Mill. €. Dies bedeutet eine

Steigerung von fast 10% gegenüber dem Vorjahr. Ursache hierfür ist der

deutliche Anstieg der Anzahl der behandelten Patienten sowie die Zunahme der

Schwere der Erkrankungen und der Komplexität der Behandlungen. Im

bundesdeutschen Vergleich der 34 Universitätsklinika weist das UKB den

zweithöchsten Schweregrad der stationären Behandlungen auf, in NRW liegt das

UKB an der Spitze.



Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Wolfgang Holzgreve, MBA – Ärztlicher Direktor

und Vorstandsvorsitzender, © Johann F. Saba / UK Bonn

Menschen machen Medizin – Das UKB hat im vergangenen Jahr 272 zusätzliche

Vollzeitstellen besetzen können, davon 139 in der Pflege und 39 im Arztdienst,

so dass nun mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am UKB sich in der

Krankenversorgung, in der Forschung und in der Lehre engagieren. Prof.

Holzgreve, der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKB, erklärte:

„Ein besonderer Dank des Vorstandes gilt allen Kolleginnen und Kollegen für

deren großartigen Einsatz und den gemeinsamen Erfolg“. Die national und

international anerkannte Expertise der Instituts- und Klinikleitungen, die in

den vergangenen Jahren durch eine hervorragende Zusammenarbeit mit der

Universität und erfolgreiche Neuberufungen ausgebaut werden konnte, ist

Grundlage der Leistungsfähigkeit des UKB. Der Kaufmännische Direktor und

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Clemens Platzköster, ergänzte: „Dieser

Erfolg zeigt sich auch in der aktuellen herausfordernden Situation der

Covid-19-Pandemie. Der wissenschaftliche Diskurs zu Ursachen und Strategien der

Pandemiebekämpfung sind von gleicher Bedeutung wie die Hochleistungs-medizin,

beispielsweise im Intensivbereich, die Erkenntnisse der Forschung aufarbeitet

und methodisch die besten Therapieformen entwickelt“.

Konsequent verfolgt das UKB die Erneuerung und Modernisierung der Gebäude- und

Infrastruktur. In 2020 konnten bereits mit dem Neubau des Eltern-Kind-Zentrums

eines der modernsten Krankenhausgebäude für Geburtshilfe und allen Disziplinen

der Kinderheilkunde unter einem Dach vereint werden. Mit der Fertigstellung des

Biomedizinischen Zentrums 2 wird im Sommer ein hochmoderner Forschungsbau in

Betrieb genommen werden können. Diese Bauprojekte konnten sowohl im Zeit- als

auch im Finanzrahmen fertiggestellt werden. Das neue Bildungszentrum für die

Pflegeschulen und die Personalentwicklung wird 2021 fertiggestellt. Mit dem

2023 in Betrieb gehenden Neubau der Herzmedizin wird eines der

leistungsfähigsten interdisziplinären Zentren für Kardiologie und Herzchirurgie

ein hochmodernes Umfeld beziehen können. An dieser Stelle bedankt sich das UKB

bei der Landesregierung für die dazu notwendigen Investitionsmittel, auch wenn

noch viel zu tun ist, die Gebäudestrukturen weiter zu modernisieren.

Das UKB versteht sich mit seiner besonderen Aufgabe der universitären

Maximalversorgung als Partner der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie

aller Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitswesens.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/a5n' title='Uniklinik Bonn mit Jahresergebnis von

5,6 Millionen Euro'>Pressemitteilung, 02.07.2020