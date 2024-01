Uniklinik Dresden mit kommissarischem Kaufmännischen Vorstand (Pressemitteilung).

Mit Janko Haft übernimmt ein Kenner der Hochschulmedizin Dresden die Aufgaben Ab April übernimmt Janko Haft die Funktion des Kaufmännischen Vorstandes am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden. Der bisherige Leiter des Geschäftsbereiches Einkauf und Logistik am Klinikum wurde durch den Aufsichtsrat des Klinikums bestätigt. Damit übernimmt ein ausgewiesener Kenner

der Hochschulmedizin Dresden die Aufgaben des Kaufmännischen Vorstandes. „Wir

sind überzeugt, in Janko Haft einen hervorragenden Kollegen und Partner als

Interim zu berufen, der auf langjährige kaufmännische Erfahrungen sowie auf

eine exzellente Kenntnis unseres Hauses aber auch der Krankenhauslandschaft in

Sachsen zurückgreifen kann“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer

Vorstand. Katrin Erk, die im vergangenen Jahr den Posten als Kaufmännischer

Vorstand übernommen hatte, verlässt Dresden aus familiären Gründen gen

Heidelberg.

Bei seiner Sitzung am 30. März hat der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums

Carl Gustav Carus Dresden der vorzeitigen Vertragsauflösung von Katrin Erk als

Kaufmännischer Vorstand zugestimmt. Katrin Erk wechselt direkt zum 1. April

2020 als Kaufmännische Direktorin an das Universitätsklinikum Heidelberg.

„Trotz der kurzen Zeit an unserem Haus danken wir Katrin Erk für ihr

herausragendes Engagement und die positiven Impulse, die Sie bereits gesetzt

hat“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Klinikums. „Ich

bedanke mich für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit mit den

Kollegen in Dresden und meinem Vorstandskollegen Prof. Albrecht“, sagt Katrin

Erk. „Auch in der aktuellen Corona-Krise ist das Uniklinikum Dresden bestens

aufgestellt und gerüstet.“

Mit Janko Haft übernimmt ein Kenner der Hochschulmedizin Dresden den Posten als

Kaufmännischer Vorstand. Der Diplom-Verwaltungswirt mit einem Abschluss in

Recht und Wirtschaft an der Akademie der Verwaltung Sachsen kam 1999 an das

Uniklinikum und arbeitete zunächst als Vorstandsassistent und Leiter der

Geschäftsstelle des Aufsichtsrates. Seit 2005 leitet er den Geschäftsbereich

Logistik und Einkauf und ist hier für die Abteilungen Einkauf,

Wirtschaftsbetriebe, inklusive Vergabestelle, Medizintechnik, Lagerwirtschaft

und Transport verantwortlich. Seit 2008 führt er zudem die Geschäfte der

Universitätsklinikum Dresden Service GmbH, einer 100-prozentigen Tochter des

Klinikums

Janko Haft wird die Funktion zeitlich befristet ausüben. In den kommenden

Wochen beschäftigt sich eine von den Sächsischen Ministerien der Finanzen, für

Soziales und für Wissenschaft einberufene Kommission mit der langfristigen

Neubesetzung der Kaufmannsposition am Universitätsklinikum Dresden. Bis zur

Findung wird Janko Haft die Geschäfte des Hauses gemeinsam mit dem

Medizinischen Vorstand führen.

Quelle: Pressemitteilung, 31.03.2020